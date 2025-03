Czwartek z Ligą Europy

W Kraju Basków wszystko, co istotne, wydarzyło się w drugiej połowie. Najpierw prowadzenie "Czerwonym Diabłom" dał Holender Joshua Zirkzee (57.), ale niedługo później wyrównał Mikel Oyarzabal (70.), który wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Portugalczyka Bruno Fernandesa.

Nic nie jest więc jeszcze przesądzone, ale drużyna z Manchesteru pozostała jedyną, która nie poniosła jeszcze porażki w bieżącym sezonie LE. Podopieczni portugalskiego trenera Rubena Amorima w ostatnich dniach odpadli z Pucharu Anglii, a w Premier League zajmują dopiero 14. miejsce, więc europejskie rozgrywki są dla nich ostatnią szansą na jakiekolwiek trofeum.

"Manchester United i Real Sociedad pozostawiają swoją przyszłość w rękach Old Trafford" - napisała hiszpańska agencja EFE.

Lepszy zespół z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się prawdopodobnie z Olympique Lyon. Francuska drużyna wygrała w czwartek z FCSB Bukareszt 3:1 i będzie broniła tej przewagi przed własną publicznością.

Gorzej poszło drugiemu z angielskich klubów - Tottenhamowi Hotspur. "Koguty" niespodziewanie przegrały na wyjeździe z AZ Alkmaar 0:1, a jedyną bramkę strzeliły sobie same - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego niefortunnie interweniował Szwed Lucas Bergvall, który pokonał własnego bramkarza.

Niespodziankę sprawili Rangers FC, którzy wygrali z Fenerbahce 3:1, i to w Turcji. Na gola reprezentanta Nigerii Cyriela Dessersa (7.) odpowiedział jeszcze Ghańczyk Alexander Djiku (30.), ale później dwukrotnie do bramki gospodarzy trafił Czech Vaclav Cerny (42. i 81.).

Szymański grał do 54. minuty i miał udział przy trafieniu Djiku, bo to on rozpoczął akcję dośrodkowaniem z rzutu rożnego.

Ciekawą parę 1/8 finału tworzą też AS Roma i Athletic Bilbao. W stolicy Włoch gospodarze zwyciężyli 2:1 i to oni są bliżsi awansu do ćwierćfinału, w którym rywalem będzie albo Fenerbahce, albo Rangers FC.

Poza tym Ajax przegrał w Amsterdamie z Eintrachtem Frankfurt 1:2, norweskie Bodoe/Glimt wygrało u siebie z Olympiakosem Pireus 3:0, a Lazio Rzym zdobyło w doliczonym czasie gola na wagę zwycięstwa w Czechach nad Viktorią Pilzno 2:1, mimo że kończyło mecz w dziewiątkę.

Finał LE zostanie rozegrany 21 maja w Bilbao.

Wyniki 1/8 finału Ligi Europy (rewanże 13 marca):

AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

FCSB Bukareszt - Olympique Lyon 1:3 (0:1)

Fenerbahce Stambuł - Rangers FC 1:3 (1:2)

Real Sociedad - Manchester United 1:1 (0:0)

Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

AS Roma - Athletic Bilbao 2:1 (0:0)

Bodoe/Glimt - Olympiakos Pireus 3:0 (2:0)

Viktoria Pilzno - Lazio Rzym 1:2 (0:1)