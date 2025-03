Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny - Maciej Wyszyński

Maciej Wyszyński

CrossBoxFit Kętrzyn

Pan Maciej jest etatowym zwycięzcą kategorii Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny. Od 2020 roku tylko raz tytuł ten trafił w inne ręce. - Zawsze powtarzam, że sercem każdego klubu są ludzie, którzy w nim trenują. I to im zawdzięczam te wszystkie sukcesy - nie ma wątpliwości Maciej Wyszyński, który w swej siłowni jest prawdziwym człowiekiem- orkiestrą. Ale nic w tym dziwnego, przecież mówimy o specjaliście, który ma uprawnienia instruktora podnoszenia ciężarów, kettle i do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jest też trenerem personalnym i dietetykiem. - Poza tym poszerzyłem swoją wiedzę z psychologii sportu - przyznał kilka lat temu na naszych lamach. Przyczyniła się do tego... pandemia koronawirusa, z powodu której musiał zamknąć siłownię. - Czas ten postanowiłem wykorzystać na samorozwój. Żeby na przykład mieć wiedzę niezbędną podczas pracy z dziećmi. Czuję się spełniony, ale z drugiej strony cały czas chciałbym ludzi zarażać sportem. Bo jest to sposób na życie. I to na zdrowe życie.

Ubiegły rok dla CrossBoxFix nie był jakąś rewolucją, jak to już wcześniej bywało, gdy na przykład siłownia przeniosła się do zdecydowanie większego lokalu. Był to natomiast kolejny dobry rok. - Przybyło trochę nowego sprzętu, tradycyjnie zaangażowaliśmy się w kilka imprez charytatywnych, poza tym mocno weszliśmy w zawody crossfitowe - wylicza Maciej Wyszyński.

Obecnie w kętrzyńskiej siłowni ćwiczy około stu osób. - Najmłodsza grupa to dzieci od czterech do ośmiu lat, natomiast nasz najstarszy podopieczny jest już po siedemdziesiątce - zdradza pan Maciej. - Cały czas działamy, aby tylko zdrowie było, więc nie narzekam.

Do tej pory treningi na zmianę prowadziło małżeństwo Wyszyńskich, czyli Maciej i Grażyna, jednak od pewnego czasu dołączył ich syn, który ma za sobą już pierwsze sukcesy w crossficie. - Wspiera nas głównie podczas zajęć z młodzieżą - przyznaje pani Grażyna.

Sportowcy reprezentujący siłownię z Kętrzyna od dziesięciu lat biorą udział w zawodach crossfitowych. O co w nich chodzi? Przede wszystkim ćwiczenia wykonuje się w sposób intensywny, bez przerwy. W crossficie ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną, odporność. Wyrabia odporność krążeniową oraz oddechową, siłę i wytrzymałość mięśni, rozciągliwość, szybkość, sprawność, psychomotorykę, równowagę i precyzję. - Crossfit wymaga wszechstronnego przygotowania, bo jadąc na zawody, nigdy nie wiemy, jakie tym razem organizatorzy przygotowali konkurencje - wyjaśnia Maciej Wyszyński. - Czyli jest to wielka niewiadoma, ale zarazem wspaniała zabawa. Najważniejsze, by potem bez kontuzji wrócić do domu. Mamy u siebie dziewczynę, która w ciągu trzech ostatnich lat aż 16 razy stanęła na podium - kończy z dumą właściciel CrossBoxFit Kętrzyn.