Muszą "postawić kropkę nad i"

Po raz pierwszy od 13 lat w wiosennej części rywalizacji w europejskich pucharach Polska ma dwóch przedstawicieli. Legia, dzięki siódmej pozycji w łącznej tabeli fazy zasadniczej, od razu zapewniła sobie miejsce wśród najlepszych 16 drużyn Ligi Konferencji, natomiast "Jaga", która była dziewiąta, musi o to stoczyć dodatkową batalię.



Międzynarodowa przygoda zespołu trenera Adriana Siemieńca rozpoczęła się 23 lipca od 1. rundy Ligi Mistrzów, a wszystko wskazuje, że potrwa co najmniej do połowy marca.



Białostoczanie w pierwszym spotkaniu barażowym o 1/8 finału LK pewnie wypunktowali serbskiego rywala. M.in. dzięki szóstemu w rozgrywkach trafieniu Afimico Pululu, który jest współliderem klasyfikacji strzelców, wygrali 3:1 i do rewanżu mogą przystępować ze spokojem. Tym bardziej że w LK przed swoimi kibicami jeszcze nie przegrali, z kolei ekipa z Backiej Topoli jeszcze nie wygrała na obcym stadionie

Mistrz Polski do rewanżu przystąpi w dobrych nastrojach także dlatego, że w niedzielę w meczu ekstraklasy pokonał 3:0 Motor Lublin, dzięki czemu zrównał się z prowadzącym w tabeli Lechem Poznań. Jego przeciwnik ma znacznie gorszą passę, gdyż przegrał wszystkie cztery tegoroczne spotkania - trzy ligowe, co zaowocowało spadkiem na 11. pozycję w tabeli, i pucharowe z Jagiellonią.

- Musimy być skupieni, skoncentrowani i u siebie potwierdzić, że w tym dwumeczu jesteśmy lepszym zespołem - zaznaczył trener Siemieniec.

Jeśli jego drużyna „postawi kropkę nad i”, to w piątek pozna kolejnego rywala. Drabinka fazy pucharowej ułożyła się w ten sposób, że może być nim... Legia. Byłoby to wydarzenie bez precedensu w europejskich pucharach. Gdyby jednak los nie skojarzył obu polskich zespołów, to na drodze "Jagi" stanie belgijski Cercle Brugge.

W przypadku legionistów potencjalnych przeciwników jest czterech - oprócz Jagiellonii i TSC, również Molde FK i Shamrock Rovers. Pierwsza potyczka tych ekip w Norwegii zakończyła się wygraną jedenastki z Irlandii 1:0.



W barwach zagranicznych drużyn w innych barażowych spotkaniach będzie mogło wystąpić kilku polskich piłkarzy. Straty będzie musiał odrabiać Panathinaikos Ateny, którego barwy reprezentują Karol Świderski i bramkarz Bartłomiej Drągowski - "Koniczynki" przed tygodniem na Islandii przegrały 1:2 z Vikingurem Reykjavik. Z kolei Mariusza Stępińskiego z Omonii Nikozja czeka wyjazdowy pojedynek z innym cypryjskim zespołem - Pafos FC. W pierwszym meczu było 1:1.

Poza Legią i Cercle Brugge, bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły: najlepsza w fazie zasadniczej Chelsea Londyn, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wiedeń, Djurgarden IF i FC Lugano, którego piłkarzem jest Kacper Przybyłko.

Finał LK zaplanowano na 28 maja we Wrocławiu.

Program barażów

Betis Sewilla - KAA Gent (godz. 18.45); pierwszy mecz 0:3

Olimpija Lublana - Borac Banja Luka (18.45); 0:1

Pafos FC - Omonia Nikozja (18.45); 1:1

FC Heidenheim - FC Kopenhaga (18.45); 2:1

Jagiellonia Białystok - TSC Backa Topola (21.00); 3:1

APOEL Nikozja - NK Celje (21); 2:2

Panathinaikos Ateny - Vikingur Reykjavik (21); 1:2

Shamrock Rovers - Molde FK (21); 1:0