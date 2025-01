Świątek zmniejszyła stratę do Sabalenki

Iga Świątek w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek zmniejszyła stratę do liderki Białorusinki Aryny Sabalenki do 186 punktów. Trzecia pozostała Amerykanka Coco Gauff. Do czołowej "10" wróciły Amerykanka Madison Keys i Hiszpanka Paula Badosa.

W poniedziałkowym notowaniu Białorusinka, która nie zdołała obronić trofeum w wielkoszlemowym Australian Open i straciła przez to sporo punktów, wyprzedza Polkę, która poprawiła się w porównaniu do zeszłej edycji turnieju dochodząc do półfinału, o zaledwie 186 punktów. Na zniwelowanie tej straty w najbliższych miesiącach Świątek ma jednak małe szanse.

Teraz to 23-latka z Raszyna będzie pod większą presją. W poprzednim sezonie Świątek wygrała turnieje rangi 1000 w: Dausze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie. Potem zwyciężyła w wielkoszlemowym French Open. Polka od lutego do początku czerwca zdobyła aż 6705 pkt, a trzy lata starsza Sabalenka konto powiększyła o 2033 pkt.

Teoretycznie Świątek może wrócić na szczyt już w lutym, ale potrzebowałaby zwycięstw w Dausze i Dubaju oraz potknięć Sabalenki na wczesnych etapach obu turniejów.

W czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian spowodowanych rozstrzygnięciami w Australian Open. Z siódmego miejsca na piąte awansowała Kazaszka Jelena Rybakina, kosztem Chinki Qinwen Zheng, która spadła na ósmą pozycję. Z 14. na siódmą lokatę awansowała triumfatorka z Melbourne Amerykanka Madison Keys. Jest to dla niej wyrównanie najlepszego wyniku w karierze i powrót do dziesiątki po dwóch latach. Kilka miesięcy dłużej nieobecna wśród dziesięciu najlepszych tenisistek globu była Hiszpanka Paula Badosa. Półfinalistka AO w najnowszym notowaniu awansowała na 10. miejsce.

Magdalena Fręch, która odpadła w Melbourne w trzeciej rundzie, spadła z 26. na 28. pozycję, a Magda Linette, wyeliminowana już w pierwszej rundzie, awansowała z 40. na 37. lokatę.



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 27 stycznia:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8956 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 8770

3. (3) Coco Gauff (USA) 6538

4. (4) Jasmine Paolini (Włochy) 5289

5. (7) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4893

6. (6) Jessica Pegula (USA) 4861

7. (14) Madison Keys (USA) 4680

8. (5) Qinwen Zheng (Chiny) 4095

9. (8) Emma Navarro (USA) 3709

10. (12) Paula Badosa (Hiszpania) 3608

...

28. (26) Magdalena Fręch (Polska) 1800

37. (40) Magda Linette (Polska) 1376

126.(126) Maja Chwalińska (Polska) 565

212.(272) Linda Klimovicova (Polska) 334

247.(228) Katarzyna Kawa (Polska) 294

305.(301) Gina Feistel (Polska) 216

404.(403) Martyna Kubka (Polska) 147

(PAP)