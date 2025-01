Niesamowity mecz zakończony porażką

Świątek i Keys stworzyły świetne widowisko trwające dwie godziny i 35 minut. Polka tego dnia spędziła na korcie więcej czasu niż w dwóch poprzednich meczach łącznie.

Do półfinału 23-latka z Raszyna dotarła w świetnym stylu, pewnie eliminując znacznie niżej notowane rywalki. Większych problemów nie miała też w ćwierćfinale z ósmą w rankingu Emmą Navarro.

Rozstawiona z numerem 19. Keys natomiast miała za sobą zacięte trzysetowe boje w 1/8 finału z Kazaszką Jeleną Rybakiną (6.) i w ćwierćfinale z Ukrainką Eliną Switoliną (28.).

Półfinał obie zaczęły nieco nerwowo i miały problem z serwisem, co skutkowało serią wzajemnych przełamań. Pierwsza podanie poprawiła Świątek. Od stanu 2:2 wygrała trzy gemy z rzędu. Keys co prawda doprowadziła do remisu 5:5, ale dwa kolejne gemy wygrała Polka i znalazła się w połowie drogi do finału.

Drugi set upłynął pod znakiem dominacji Keys. Amerykanka popełniła w nim tylko sześć niewymuszonych błędów, a Świątek miała problem z wygrywaniem choćby pojedynczych piłek. W efekcie po kilkunastu minutach Keys prowadziła 5:0.

Świątek ostatecznie uniknęła pierwszego od czerwca 2021 roku przegranego seta 0:6. Zdobyła jednego gema, ale na więcej rywalka jej nie pozwoliła.

Set trzeci miał jeszcze inny przebieg. W nim obie tenisistki długo wygrywały gemy przy swoim serwisie, choć obie miały okazje na przełamanie. Pierwszej udało się je uzyskać Świątek, która objęła prowadzenie 6:5.

Polka przyzwyczaiła do tego, że zwykle będąc w takim położeniu zamyka spotkanie. Wydawało się, że tak samo będzie i tym razem, bo nawet miała piłkę meczową. Keys wyszła jednak z opresji i doprowadziła do tie-breaka, który w przypadku decydującego seta trwa do dziesięciu punktów.

W nim od początku nieznaczną przewagę miała Świątek, która jednak nie potrafiła odskoczyć rywalce na więcej niż dwa punkty. 29-letnia Keys na wyżyny umiejętności wspięła się, gdy przegrywała 5:7. Od tego momentu oddała Polce jeszcze tylko punkt, a sama zdobyła pięć. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową i pierwszy raz w karierze awansowała do finału w Melbourne. Wcześniej odpadała w półfinale w 2015 i 2022 roku.

To było szóste spotkanie tych zawodniczek i druga wygrana Keys.

Świątek po raz drugi w karierze dotarła do półfinału AO; poprzednio w 2022 roku.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Świątek utrzyma drugie miejsce, a Keys znajdzie się co najmniej na ósmej pozycji.

Liderką będzie Sabalenka, która wcześniej w czwartek wygrała z Hiszpanką Paulą Badosą (11.) 6:4, 6:2.

Białorusinka stanie przed szansą wygrania Australian Open po raz trzeci z rzędu. Ostatnią tenisistką, która w Melbourne tego dokonała była Szwajcarka Martina Hingis (1997-1999).

26-latka z Mińska ma na koncie trzy wielkoszlemowe triumfy. Zwyciężyła również w ubiegłorocznym US Open.

Finał zaplanowano na sobotę. (PAP)