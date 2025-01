Hawryluk zostaje w Olsztynie

Jeszcze niedawno spekulowano, że Hawryluk po tym sezonie na pewno zmieni klub, była też wersja, że podpisze kontrakt z innym zespołem, ale przez najbliższy rok będzie jeszcze wypożyczony do Indykpolu AZS.

W środę wszystkie te spekulacje wylądowały w koszu, bowiem klub z Kortowa poinformował, że 21-letni siatkarz podpisał nową umowę i zostaje w stolicy Warmii i Mazur do 2027 roku.

"Nie ukrywam, że były jeszcze propozycje z innych klubów, lecz tutaj czuję się jak w drugim domu, a oferta z Olsztyna była bardzo dobra, więc długo się nie zastanawiałem" - wyjaśnił swoją decyzję Hawryluk.

Jego zdaniem, olsztyńską drużynę, która obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli, wciąż stać na awans do fazy play off.

"Jesteśmy bardzo blisko, tracimy tylko dwa punkty i jedna nasza wygrana może spowodować, że będziemy w ósemce. Będziemy walczyć do końca, damy z siebie 100 proc. i mam nadzieję, że awansujemy" - zapewnił.

Obecny sezon jest dla niego trzecim w rozgrywkach PlusLigi; w barwach Indykpolu wystąpił do tej pory 85 razy. Dwukrotnie był nagradzany statuetką MVP dla najlepszego zawodnika meczu.

Hawryluk był mistrzem świata kadetów (2021), zdobywcą srebrnego medalu mistrzostw Europy juniorów (2022) i brązu w mistrzostwach Europy do lat 22 (2024). Selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski Nicola Grbic dwukrotnie (2023 i 2024) powoływał go do szerokiego składu biało-czerwonych.

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn rozegrają najbliższy mecz we własnej hali we wtorek z Jastrzębskim Węglem. Jak przekazał klub, wszystkie bilety już zostały sprzedane.