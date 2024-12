Mundial trafi do Arabii Saudyjskiej

Kongres FIFA rozpocznie się w Zurychu o godz. 15. Przedstawiciele 211 federacji członkowskich wezmą w nim udział online. Decyzja o potwierdzeniu gospodarzy obu turniejów powinna zostać podjęta przez aklamację.

Arabia Saudyjska wysunęła swoją kandydaturę 4 października 2023 roku, w tym samym dniu, gdy światowa federacja ogłosiła gospodarzy Mundialu 2030.

Saudyjczycy zamierzali ubiegać się o organizację już w 2030 roku, wspólnie z Grecją i Egiptem. Jednak nic z tego nie wyszło, bo Ateny uznały, że w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego i politycznego nie jest to odpowiedni czas na podejmowanie obowiązków gospodarza imprezy tej rangi. Z podobnych względów Kair również wycofał swój akces.

W Arabii Saudyjskiej trwa natomiast koniunktura piłkarska. W tamtejszej lidze występują gwiazdy światowego futbolu, na czele z Cristiano Ronaldo, Karimem Benzemą i Neymarem, którym zaoferowano bajońskie kontrakty.

Zachętą dla Saudyjczyków był komunikat FIFA, opublikowany bezpośrednio po wyborze Hiszpanii, Portugalii i Maroka na organizatorów Mundialu 2003. W komunikacie światowa federacja, powołując się na zasadę rotacji kontynentów przy przyznawaniu praw gospodarzy MŚ, wprost "zaprosiła" państwa członkowskie z Azji i Oceanii do składania wniosków o organizację w 2034 roku.

Pierwotnie konkurentem Arabii Saudyjskiej miała być Australia. Australijczycy prowadzili rozmowy w sprawie zgłoszenia wspólnej kandydatury razem z Indonezją, Malezją i Singapurem, lecz ostatecznie zrezygnowali, gdy Indonezja opowiedziała się za kandydaturą Arabii Saudyjskiej, oficjalnie popieraną przez Azjatycką Konfederację Piłki Nożnej.

W sierpniu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Saudyjczycy przedstawili imponujące plany dotyczące turnieju. Chcą go zorganizować na 15 stadionach, w tym na 11 nowych.

Spośród nowych obiektów pięć ma powstać w stolicy kraju Rijadzie - w tym King Salman International Stadium o trybunach dla 92 760 widzów, na którym zostaną rozegrane mecz otwarcia i finał. Pozostałe stadiony powstaną w Dżuddzie, Al-Chubar, Abha i w... niewybudowanym jeszcze mieście Neom w północno-zachodniej części kraju, gdzie na wysokości 350 metrów nad ziemią ma być wzniesiony obiekt na 46 tys. widzów, dostępny tylko za pośrednictwem szybkich wind i pojazdów bez kierowcy, zasilany energią generowaną głównie ze źródeł wiatrowych i słonecznych.



W Neom planowana jest budowa nowego międzynarodowego lotniska, które do 2034 roku ma obsługiwać 12 milionów pasażerów. Lotniska we wszystkich innych miastach-gospodarzach również mają zostać rozbudowane, a Rijad za 10 lat ma obsługiwać 100 mln pasażerów. Planuje się rozbudowę linii kolejowych i autobusowych.

Arabia Saudyjska, krytykowana przez zachodnie media za łamanie praw człowieka, zadbała również o poprawę swojego wizerunku, m.in. trzy tygodnie temu na platformie Netflix wyemitowano sześcioodcinkowy serial "Saudi Pro League: Kickoff". W jednym z odcinków na krótko pojawia się na ekranie Muhammad ibn Salman, książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej, de facto władca królestwa, aby wręczyć trofeum klubowi Al-Hilal, zdobywcy Pucharu Króla w meczu z drużyną Al-Nassr Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor zapewnia przed kamerą, że jego przygoda w Arabii Saudyjskiej ma przede wszystkim charakter sportowy: "Nie jestem tu dla pieniędzy... Jestem tu, aby wygrywać".

Jednak pomimo obrazów kibiców wymachujących flagami, frekwencja na stadionach nie jest duża. Według serwisu Transfermarkt średnia widzów na meczach w sezonie 2023-24 wynosi 8158 widzów w porównaniu z 9701 w poprzednim.

Ostatni mundial zorganizował w listopadzie i grudniu 2022 roku Katar, sąsiad Arabii Saudyjskiej. Tytuł mistrzowski wywalczyła Argentyna. Kolejny turniej odbędzie się w tradycyjnym terminie, w czerwcu i w lipcu 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku.

Natomiast mistrzostwa świata w 2030 roku zorganizują wspólnie Maroko, Hiszpania i Portugalia, z tym że trzy pierwsze mecze mają się odbyć w Ameryce Południowej z okazji stulecia turnieju - w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Urugwaj był gospodarzem pierwszego mundialu w 1930 roku, w którym wygrał w finale z Argentyną 4:2.

Do ustalenia pozostaje termin mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej. Temperatury w tym kraju są najłagodniejsze między październikiem a kwietniem.