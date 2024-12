Szczypiornistki poznały wszystkie rywalki

W ramach rundy głównej EHF EURO 2024 dwanaście najlepszych zespołów będzie rywalizować w dwóch grupach po sześć ekip. Reprezentacja Polski trafiła do Grupy I razem z najlepszymi zespołami z wcześniejszych grup A i B.

Już we wtorek wiedzieliśmy, że pierwszymi rywalkami Biało-Czerwonych w drugim tygodniu mistrzostw będą Szwedki (druga drużyna Grupy A) i Węgierki (pierwsza drużyna Grupy A). W środę stawkę “polskiej” grupy uzupełniły Czarnogóra (zwycięzca grupy B) i Rumunia (druga drużyna grupy B).

W tym samym czasie organizatorzy turnieju opublikowali także harmonogram gier. Reprezentacja Polski pierwszy mecz rundy głównej ME 2024 rozegra 5 grudnia przeciwko Szwecji (godz. 15.30), a następnie zmierzy się z Węgrami (6 grudnia o godz. 20.30), a także Czarnogórą (8 grudnia o godz. 15.30) i Rumunią (10 grudnia o godz. 15.30).

Zgodnie z regulaminem turnieju, reprezentacje, które awansowały do kolejnej rundy, “zabiorą” ze sobą punkty wywalczone w starciach z pozostałymi ekipami, które wywalczyły promocję. Oznacza to, że Polki drugą rundę rozpoczną bez punktów w wyniku porażki poniesionej ze zwyciężczyniami Grupy C, Francuzkami (22:35).

Oprócz Trójkolorowych, dwa punkty na start rundy głównej zapewniły sobie także Węgierki i Czarnogórki.

Do półfinałów Mistrzostw Europy 2024 awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup rundy głównej. Zespoły sklasyfikowane na trzecich lokatach zagrają natomiast o 5. miejsce w mistrzostwach.

Terminarz gier reprezentacji Polski w ramach rundy głównej EHF EURO 2024:

5 grudnia, godz. 15.30: Polska – Szwecja

6 grudnia, godz. 20.30: Polska – Węgry

8 grudnia, godz. 15.30: Polska – Czarnogóra

10 grudnia, godz. 15.30: Polska – Rumunia

Grupa I

1. Francja, 2 punkty

2. Węgry, 2

3. Czarnogóra, 2

4. Rumunia

5. Szwecja

6. Polska