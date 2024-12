Był Pliński, nie ma Plińskiego

„Z dniem 4 grudnia 2024 r. na mocy porozumienia stron Stal Nysa S.A. rozwiązała z trenerem Danielem Plińskim umowę o świadczenie usług trenerskich” - można przeczytać w krótkim oświadczeniu klubu.

Szkoleniowiec zaczął pracę w nyskim zespole 8 listopada 2021 r. Zastąpił wówczas Krzysztofa Stelmacha.

W tym sezonie jego już byli podopieczni grają słabo w lidze. W tabeli zajmują 15. miejsce z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. Gdyby na takowym zakończyli rozgrywki, to by spadli do pierwszej ligi. W niedzielę, w swojej hali zmierzą się w Barkomem Każany Lwów.

Pliński, który 142 razy wystąpił w reprezentacji Polski, w pierwszym swoim sezonie pracy w Stali nie zdołał uchronić jej przed zajęciem ostatniego miejsca na koniec sezonu (14.). Jednak ze względu na powiększenie ekstraklasy do 16 drużyn jego podopieczni w meczach barażowych o pozostanie w PlusLidze zmierzyli się z MKS Będzin. Rywalizację do trzech zwycięstw wygrali 3-1.

Sezony 2022/2023 oraz 2023/2024 Stal zakończyła na siódmym miejscu.

Nowym trenerem Stali został Włoch Francesco Petrella, który w poprzednim sezonie prowadził zespół z Modeny, a wcześniej pracował m.in. jako asystent w Itasie Trentino.