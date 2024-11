Kto z kim w Lidze Narodów?

Losowanie odbyło się w szwajcarskim Nyonie. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe oraz baraże między dywizjami A i B oraz B i C zostaną rozegrane 20 marca 2025 roku, rewanże trzy dni później.

Do ćwierćfinałów Ligi Narodów awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup najwyższej dywizji. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie z jednym z wicemistrzów grup dywizji B, a ostatnia - wśród nich reprezentacja Polski - spadła bezpośrednio na niższy szczebel.

Biało-czerwonym do zajęcia trzeciej lokaty w grupie A1 wystarczył remis w poniedziałkowym meczu w Warszawie ze Szkotami, ale przegrali na PGE Narodowym 1:2.

Los drużyny Michała Probierza podzieliły Bośnia i Hercegowina, Izrael i Szwajcaria.

Natomiast trzecie miejsce w swojej grupie najwyższej dywizji, oprócz Szkocji, zajęły Belgia, Węgry i Serbia.

Po piątkowym losowaniu wiadomo już, że barażach o prawo występów w dywizji A Szkocja zagra z Grecją, Serbia z Austrią, Belgia z Ukrainą, a Węgry z Turcją.

Najwięcej zainteresowania wzbudzało jednak losowanie ćwierćfinałów.

Co najmniej dwie konfrontacje zapowiadają się pasjonująco - Włosi w europejskim klasyku zmierzą się z coraz lepiej spisującym się Niemcami, natomiast broniący trofeum w LN Hiszpanie, również aktualni mistrzowie Europy, zagrają z Holendrami.

W pozostałe parach ćwierćfinałowych wystąpią drużyny, które okazały się najlepsze w "polskiej" grupie. Portugalia, zdecydowanie najlepsza w A1, trafiła na Danię, a Chorwacja - druga w tabeli tej grupy - spotka się z Francją.

Jednocześnie wylosowano już pary półfinałowe. Włochy lub Niemcy zagrają ze zwycięzcą rywalizacji Portugalii z Danią, natomiast Hiszpania lub Holandia trafi na lepszego z dwumeczu Chorwacja - Francja.

Marcowe ćwierćfinały odbędą się systemem mecz i rewanż, ale półfinały, podobnie jak mecze o medale, to już pojedyncze spotkania.

Półfinały zaplanowano na 4 i 5 czerwca, zaś mecz o trzecie miejsce i wielki finał - na 8 czerwca. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem turnieju finałowego.

Baraże odbędą się w marcu przyszłego roku, z wyjątkiem meczów między zespołami z dywizji C i D, czyli najniższej. Tam sytuacja jest nieco inna, ponieważ w dywizji D były tylko dwie grupy (a w dywizji C - cztery).

Dlatego do dywizji D spadły bezpośrednio dwie najsłabsze drużyny z czterech grup dywizji C - Azerbejdżan i Litwa. Natomiast dwie ekipy z najlepszym bilansem spośród ostatnich zespołów z C - czyli Łotwa i Luksemburg - rozegrają baraże z wicemistrzami dwóch grup dywizji D.

W wyniku losowania Łotysze trafili na Gibraltar, a Luksemburg na Maltę.

Baraże między tymi zespołami odbędą się dopiero 26 i 31 marca 2026 roku.

Ćwierćfinały Ligi Narodów (20 i 23 marca 2025 r.):

Włochy - Niemcy

Holandia - Hiszpania

Chorwacja - Francja

Dania - Portugalia

Półfinały (4-5 czerwca 2025):

Włochy/Niemcy - Dania/Portugalia

Holandia/Hiszpania - Chorwacja/Francja

Baraże o utrzymanie/awans między dywizjami A i B (20 i 23 marca 2025):

Turcja - Węgry

Ukraina - Belgia

Austria - Serbia

Grecja - Szkocja

Baraże o utrzymanie/awans między dywizjami B i C (20 i 23 marca 2025):

Kosowo - Islandia

Bułgaria - Irlandia

Armenia - Gruzja

Słowacja - Słowenia

Baraże o utrzymanie/awans między dywizjami C i D (26 i 31 marca 2026):

Gibraltar - Łotwa

Malta - Luksemburg