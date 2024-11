Męki lidera oraz porażka Znicza

Gra Startu do samego końca opłaciła się, bo beniaminek umocnił się na pierwszym miejscu. Stało się tak dlatego, że w Giżycku doszło do sporej niespodzianki. Otóż miejscowe Mamry wygrały 2:1 ze Zniczem Biała Piska. Goście byli wymieniani przed sezonem jako faworyci do awansu, tymczasem zajmują drugie miejsce z sześcioma punktami straty do lidera z Nidzicy.

W 13. kolejce „królem polowania” została Mrągowia Mrągowo, która rozgromiła Jezioraka Iława. Spotkanie rozgrywane na sztucznej murawie zakończyło się wygraną gospodarzy 8:0!

– Cieszymy się, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo ostatnio mieliśmy z tym spore problemy – przyznał Mariusz Niedziółka, trener Mrągowii. – Strzeliliśmy jedną, drugą bramkę, no i już w pierwszej połowie ustawiliśmy sobie mecz, dzięki czemu potem nasza gra była swobodniejsza. Cieszy to, że byliśmy konsekwentni, że zrealizowaliśmy założenia. Wiadomo, że przy takim wyniku rozluźnienie zawsze się wkrada, ale moi zawodnicy w defensywie zachowali zimną głowę do końca.

* Mazur Ełk - Stomil II Olsztyn 2:0 (1:0)

1:0 - Denert (18), 2:0 - Gondek (89)

* Start Nidzica - Tęcza Biskupiec 2:1 (1:0)

1:0 - Strzelec (32 sam.), 1:1 - Banul (80), 2:1 - Komorowski (90)

* Mrągowia Mrągowo - Jeziorak Iława 8:0 (4:0)

1:0 - Kuśnierz (20), 2:0 - Skonieczka (27), 3:0 - Szenfeld (45), 4:0 - Skonieczka (45), 5:0 - Kuśnierz (52), 6:0, 7:0 - Skonieczka (53, 62), 8:0 - Maluchnik (89)

* Granica Kętrzyn - Olimpia II Elbląg 3:0 (2:0)

1:0 - Telychko (3), 2:0 - Mosakowski (17), 3:0 - Książek (72)

* Concordia Elbląg - Pisa Barczewo 1:2 (0:1)

0:1 - Pietkiewicz (28), 0:2 - Szyszko (66), 1:2 - Kodz (74)

* Mamry Giżycko - Znicz Biała Piska 2:1 (1:1)

1:0 - Matuć (13), 1:1 - Fiedorowicz (43), 2:1 - Wiszniewski (56)

* Olimpia Olsztynek - DKS Dobre Miasto 1:0 (1:0)

1:0 - Zapers (44)

* Rominta Gołdap - Sokół Ostróda 2:0 (0:0)

1:0 - Paszkowski (56), 2:0 - Fajkowski (90)

PO 13 KOLEJKACH

1. Start 33 32:10

2. Znicz 27 35:11

3. Rominta 21 24:15

4. Sokół 21 28:22

5. Mrągowia 20 33:26

6. Mamry 20 20:23

7. Tęcza 20 23:16

8. Concordia 20 25:16

9. Granica 18 20:23

10. Dobre Miasto 17 22:16

11. Mazur 17 20:25

12. Olimpia II 16 23:31

13. Pisa 13 20:29

14. Stomil II 10 17:36

15. Olimpia O. 9 22:39

16. Jeziorak 8 14:40