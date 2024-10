Stomil opuścił strefę spadkową

PIŁKA NOŻNA\\\ 14. kolejka III ligi była udana dla Polonii, bo po ponad dwóch miesiącach wywalczyła komplet punktów. Wikielec i Stomil też mają powody do zadowolenia - pierwsi wreszcie zapunktowali, a olsztynianie opuścili strefę spadkową.

* GKS Wikielec - Warta Sieradz 0:0

Po dwóch kolejkach bez punktów piłkarze z Wikielca wreszcie wywalczyli jeden punkt. Ich grę trener Damian Jarzembowski śledził jedynie z trybun, bo po meczu z Unią Skierniewice został zdyskwalifikowany na dwa spotkania. Gospodarze stworzyli wiele sytuacji bramkowych, ale nie potrafili „postawić przysłowiowej kropki nad i”.



* Polonia Lidzbark Warmiński - Victoria Sulejówek 4:3 (0:2)

0:1 - Misiak (18), 0:2 - Wilanowski (26), 1:2 - Czernij (62), 2:2 - Shinonaga (65), 3:2 - Czernij (75), 3:3 - Dębski (81), 4:3 - Bogdański (82)

Ponad dwa miesiące Polonia czekała na wygraną w III lidze. No i po zmianie trenera beniaminek wreszcie zgarnął komplet punktów w starciu z Victorią, chociaż pierwsza połowa absolutnie na to nie wskazywała.

* Stomil Olsztyn - Wisła II Płock 1:1 (0:0)

1:0 - Flis (61), 1:1 - Janus (77 k)

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy poświęconej kibicom, ofiarom karambolu na remontowanym odcinku drogi S7, do którego doszło po meczu Ekstraklasy Lechia - Legia. W wypadku zginęli 7-letni Nikodem, 9-letni Mikołaj, 9-letnia Eliza i 12-letni Tomek.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Nieliczni kibic wynudzili się niemiłosiernie, a jedyną sytuacją godną uwagi był strzał Jakuba Karpińskiego, po którym piłka trafiła w słupek płockiej bramki. Poza tym nad poprzeczką uderzył Karol Żwir. Mało, jak na 45 minut...

Jednak w 61. minucie Stomil wreszcie wyszedł na prowadzenie, bo bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił Paweł Flis. 12 minut później powinno być 2:0, ale gospodarze zmarnowali znakomicie zapowiadającą się kontrę. W 76. min blisko podwyższenia wyniku był Tamaz Babunadze - piłka wpadła do bramki dopiero minutę później, niestety, była to olsztyńska bramka... W polu karnym faulował Mateusza Pajdak, a jedenastkę pewnie wykonał Krzysztof Janus.

* Inne wyniki 14. kolejki: GKS Bełchatów - Broń Radom 0:0, Mławianka Mława - Lechia Tomaszów Maz. 2:0 (0:0), Wigry Suwałki - Unia Skierniewice 2:3 (0:1), Sokół Aleksandrów Łódzki - ŁKS Łomża 0:2 (0:0), Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok 1:0 (1:0), Pelikan Łowicz - Świt Nowy Dwór Maz. 1:3 (0:2).