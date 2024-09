Poniedziałek z ZAKSĄ w Uranii

ZAKSA jest jedną z najlepszych drużyną w PlusLidze. Musimy więc wyjść na boisko z nastawieniem, aby walczyć o każdy punkt – mówi Eemi Tervaportii, rozgrywający Indykpolu AZS, przed dzisiejszym starciem w Uranii (początek o godz. 17.30).

ZAKSA to najlepszy klub Europy w ostatnich kilku latach, jednak poprzedni sezon to dla przebudowanego i osłabionego kontuzjami zespołu był pasmem niepowodzeń (dopiero 10. miejsce w PlusLidze).

Od początku lipca nie obowiązuje już umowa sponsoringowa między Grupą Azoty i klubem, mimo to siatkarze z Kędzierzyna-Koźla mają ambitne cele. Z tego powodu trenerem zespołu został Włoch Andrea Giani, który z Francuzami wywalczył mistrzostwo olimpijskie, a gwiazdą ZAKSY ma być Bartosz Kurek.

Grupa Azoty pozostała właścicielem klubu, ale ze względu na sytuację finansową nie może obecnie przekazywać pieniędzy na jego funkcjonowanie. Sytuacja finansowa ZAKSY jest jednak stabilna. - Chcemy wrócić do czołówki i walczyć o medale i Puchar Polski – zadeklarowała przed sezonem prezes klubu Jadwiga Cichoń.

W zespole doszło do kadrowej rewolucji. Odeszli m.in. Korneliusz Banach, Bartosz Bednorz, Mateusz Biernat, Radosław Gil, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Kluth, Dmytro Paszycki, Przemysław Stępień, Aleksander Śliwka, Twan Wiltenburg, Wojciech Żaliński i trener Adam Swaczyna. Zostało tylko sześciu zawodników, w tym reprezentant Polski Marcin Janusz, oraz grający w drużynie narodowej USA David Smith i Erik Shoji.

W pierwszym pojedynku ligowym tego sezonu ZAKSA na wyjeździe przegrała 0:3 z Projektem, natomiast olsztynianie na koncie mają już porażki 1:3 ze Skrą i Ślepskiem.

- Oczywiście, jesteśmy rozczarowani wynikiem – przyznał Tervaportti, rozgrywający Indykpolu AZS Olsztyn. - Nie tak chcieliśmy zacząć sezon. Musimy lepiej trenować, rozwijać naszą grę i starać się wygrywać. Pod każdym względem musimy się poprawić.

* Wyniki 3. kolejki: PGE Projekt Warszawa - PSG Stal Nysa 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:11), PGE GiEK Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk 3:2 (25:27, 25:22, 18:25, 25:21, 15:13), Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (25:21, 19:25, 23:25, 25:23, 12:15), GKS Katowice - Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 18:25), Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:20, 25:19, 21:25, 28:26), Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 25:18, 23:25, 21:25), Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Nowak-Mosty MKS Będzin 3:0 (25:20, 25:19, 25:14); poniedziałek: Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (17.30).

dryh

indykpol azs

PLUSLIGA

1. Projekt*** 12 12:1

2. Jastrzębski 9 9:2

3. Skra 8 9:3

4. Warta 6 8:5

5. Ślepsk 6 7:5

6. Stilon 5 6:6

7. LUK 7 9:5

8. Resovia 4 5:7

9. Norwid* 3 4:3

10. Stal* 3 4:3

11. Będzin 3 3:6

12. Trefl 3 6:9

13. Indykpol AZS* 0 2:6

14. Barkom*** 0 3:12

15. Katowice*** 0 1:12

16. ZAKSA** 0 0:3

* mecz mniej ** 2 mecze mniej *** mecz więcej

ZAKSA 2024/25

* rozgrywający: Marcin Janusz, Kajetan Kubicki

* przyjmujący: Daniel Chitigoi (Rumunia), Igor Grobelny, Jakub Szymański, Rafał Szymura

* środkowi: Mateusz Poręba, David Smith (USA), Andreas Takvam (Norwegia), Karol Urbanowicz

* atakujący: Bartosz Kurek, Mateusz Rećko

* libero: Maciej Nowowsiak, Erik Shoji (USA)

* trener: Andrea Giani (Włochy)