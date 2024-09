Olsztynianki zadebiutują w Ekstralidze

Już rok temu olsztynianki wygrały rozgrywki I ligi i udanie przebrnęły przez baraże. Wtedy jednak klub nie zdecydował się na występy w Ekstralidze ze względu na finanse i trudności organizacyjne. Miniony sezon także był udany i tym razem AZS UWM High Heels zdecydował się grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przypomnijmy, że w rozgrywkach I ligi olsztyńskie zawodniczki zajęły pierwsze miejsce, notując tylko jeden remis. W pierwszym meczu barażowym na wyjeździe AZS UWM wygrał 5:1 z Chemikiem Bydgoszcz. Wygrana była na tyle przekonująca, że rywalki zrezygnowały z rewanżu.

- Nigdy tak szybko nie zaczynałyśmy ligi, to będzie dla nas dodatkowe wyzwanie - mówi grająca trenerka Aleksandra Kojadyńska. - Jesteśmy klubem akademickim, więc nie było łatwo się zebrać, ale udało się, jestem więc pozytywnie nastawiona przed startem. Na szczęście z zespołu nie odeszły najlepsze zawodniczki. Ania Siwicka, Julia Klonowska, Natalia Łapińska, Maja Bogacka, Amelia Cwalińska i Oliwia Cwalińska nadal będą stanowiły o sile zespołu. Będziemy też szlifować kolejne diamenty, bo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma w swoich szeregach zdolne studentki. Fajnie byłoby być w pierwszej szóstce - dodaje Kojadyńska. - To będzie na pewno ciężki sezon, chociaż ostatnie spotkanie ligowe przegrałyśmy... dwa sezony temu. A tu pewnie na początku czeka nas zimny prysznic. Ale tak musi być, jeśli chcemy się rozwijać.

Nowością dla olsztyńskiego zespołu będzie rozegranie aż 22 meczów w fazie ligowej, bo dotychczas w I lidze „Szpilki” grały maksymalnie 10 meczów.

Faworytki do tytułu to m.in. Rekord Bielsko-Biała, Słomniczanka Słomniki i Nowy Świt Górzno.

W pierwszym tego sezonu AZS UWM High Heels zagra w małej hali Urania z AZS UAM Poznań. Trener rywali jest selekcjoner reprezentacji Polski Wojciech Weiss.

Początek o godzinie 14. Wstęp darmowy.