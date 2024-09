Ligowe hity w Poznaniu i Warszawie

Lech prowadzi w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Poznaniacy ponieśli w tym sezonie tylko jedną porażkę - z Widzewem Łódź 1:2. Nowy trener Niels Frederiksen odmienił oblicze zespołu, który w poprzednich rozgrywkach pod wodzą Mariusza Rumaka spisywał się poniżej oczekiwań.

Najskuteczniejszym piłkarzem "Kolejorza" jest szwedzki napastnik Mikael Ishak - zdobywca pięciu bramek i wicelider klasyfikacji strzelców. Leonardo Rocha z Radomiaka Radom ma sześć goli.

Od początku sezonu dobrze prezentuje się nowy obrońca Lecha Alex Douglas, który został powołany do reprezentacji Szwecji na wrześniowe mecze Ligi Narodów i zagrał z Estonią (3:0) oraz Azerbejdżanem (3:1).

"Wszystko w ostatnich dwóch miesiącach wydarzyło się bardzo dynamicznie, ale czasem w piłce tak się zdarza, że nawet tak krótki okres wystarczy, żeby pokazać się z dobrej strony i zapracować na takie wyróżnienie" - powiedział Douglas, cytowany na stronie internetowej klubu.

Jagiellonia od początku sezonu rozegrała już 12 meczów o stawkę - sześć w ekstraklasie i sześć w europejskich pucharach. Ostatecznie mistrzowie Polski zapewnili sobie udział w zasadniczej fazie Ligi Konferencji UEFA. Po największym sukcesie w historii klubu zespół trenera Adriana Siemieńca złapał lekką zadyszkę, a porażki z Ajaksem Amsterdam i Bodoe/Glimt boleśnie zweryfikowały status "Dumy Podlasia" na arenie międzynarodowej.

"To był szalony okres dla wszystkich: zespołu, klubu, kibiców, szalony miesiąc sporych doświadczeń. Teraz przyjdzie czas na odpoczynek i wyciąganie wniosków, trochę więcej czasu i przestrzeni na trening" - podkreślił Siemieniec przed reprezentacyjną przerwą, w czasie której do drużyny dołączyli 21-letni obrońca Cezary Polak z Kotwicy Kołobrzeg i 22-letni słowacki pomocnik Peter Kovacik, którego wypożyczono z włoskiego Como.

Żółto-czerwoni mają 12 pkt i mogą zmniejszyć stratę do prowadzącego Lecha, choć w ekstraklasie nie wygrali z tym rywalem żadnego z ostatnich pięciu spotkań. Na zwycięstwo z "Kolejorzem" czekają od niemal trzech lat - 24 września 2021 roku. W poprzednim sezonie przy Bułgarskiej przegrywali już 0:3, ale skończyło się remisem.

Prestiżowe starcie odbędzie się też w Warszawie. Ostatnie potyczki Legii z Rakowem dostarczały wielu emocji. W 2023 roku legioniści po rzutach karnych wygrywali z częstochowianami mecze o Puchar i Superpuchar Polski. Z końcem sezonu 2022/23, po zdobyciu historycznego tytułu mistrza kraju, z własnej inicjatywy odszedł z klubu trener Marek Papszun, którego wcześniej Legia chciała wykupić z Rakowa.

Po roku, w którym ekipa spod Jasnej Góry zadebiutowała w fazie grupowej Ligi Europy, ale zawiodła na krajowym podwórku, Papszun ponownie jest w Rakowie. Kibice entuzjastycznie przyjęli powrót 50-latka, jednak wyniki jego drużyny są dalekie od ideału.

Bilans Rakowa w lidze to trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Z tego m.in. pod koniec okna transferowego dokonano dwóch znaczących transferów - z gliwickiego Piasta najpierw pozyskano środkowego obrońcę Ariela Mosóra, a następnie z ofensywnego pomocnika Michaela Ameyawa, którzy w niedzielę na stadionie przy ul. Łazienkowskiej mogą zadebiutować w nowych barwach.

W stołecznej drużynie panują za to lepsze nastroje. Legia z 14 pkt jest wiceliderem ekstraklasy, a po zwycięskich dwumeczach z Caernarfon Town, Broendby Kopenhaga i Dritą Gnjilane awansowała do fazy ligowej UEFA Conference League. Obecny trener warszawian Goncalo Feio w latach 2020-22 był... asystentem Papszuna w Rakowie, a potem rozpoczął samodzielną pracę w Motorze Lublin, z którym awansował do 1. ligi.

Najbliższa seria spotkań rozpocznie się od starcia Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze, które nie wygrały od, odpowiednio, czterech i trzech kolejek. W piątek wieczorem zagrają też GKS Katowice z Widzewem Łódź.

W sobotę będąca w strefie spadkowej Lechia Gdańsk podejmie Radomiaka Radom, a Cracovia zagra z Pogonią Szczecin.

W niedzielę trzeci w tabeli Piast podejmie Puszczę Niepołomice, która jest niepokonana od czterech występów, a Korona Kielce zmierzy się z Zagłębiem Lubin w pojedynku szkoleniowców z najdłuższymi ligowymi stażami - Jacka Zielińskiego i Waldemara Fornalika.

Kolejkę numer 8 w poniedziałek zakończy starcie Śląska ze Stalą Mielec, czyli dwóch najgorszych drużyn ekstraklasy, które w tym sezonie wywalczyły zaledwie po cztery punkty. Plany wrocławskim gospodarzom może jednak pokrzyżować pogoda, gdyż na weekend w stolicy Dolnego Śląska zapowiadane są ulewne deszcze.

Program 8. kolejki:

13 września, piątek

Motor Lublin - Górnik Zabrze (godz. 18.00; sędzia: Patryk Gryszkiewicz z Torunia)

GKS Katowice - Widzew Łodź (20.30; Paweł Raczkowski z Warszawy)

14 września, sobota

Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (14.45; Damian Sylwestrzak z Wrocławia)

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin (17.30; Piotr Lasyk z Bytomia)

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (20.15; Daniel Stefański z Bydgoszczy)

15 września, niedziela

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice (12.15; Tomasz Kwiatkowski z Warszawy)

Korona Kielce - Zagłębie Lubin (14.45; Łukasz Kuźma z Białegostoku)

Legia Warszawa - Raków Częstochowa (17.30; Jarosław Przybył z Kluczborka)

16 września, poniedziałek

Śląsk Wrocław - Stal Mielec (19.00; Marcin Kochanek z Opola)