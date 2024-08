Lider światowego rankingu może więcej?

Sinnerowi odebrana zostanie nagroda pieniężna i punkty za turniej ATP 1000 w Indian Wells, bowiem właśnie podczas tej imprezy wykryto w jego organizmie Clostebol, czyli syntetyczny steryd. 23-letni tenisista odpadł z rozgrywek w półfinale. Po każdym z testów zastosowano tymczasowe zawieszenie, ale w obu przypadkach Włoch skutecznie odwołał się od tej decyzji i mógł kontynuować grę.

Z przeprowadzonego przez ITIA dochodzenia wynika, że zakazana substancja dostała się do organizmu lidera światowego rankingu przez jego fizjoterapeutę, który użył produktu zwierającego Clostebol, by opatrzyć ranę na palcu, a następnie masował zawodnika bez rękawiczek.

Od momentu pozytywnych testów Sinner wziął udział w ośmiu turniejach, w tym wielkoszlemowych French Open i Wimbledonie, z których odpadł odpowiednio w półfinale i ćwierćfinale. Wygrał trzy imprezy - dwie rangi ATP 1000 w Miami i w Cincinnati, a także rozgrywki w Halle.

„To śmieszne — bez względu na to, czy było to przypadkowe, czy planowane. Powinieneś być zawieszony na 2 lata” - napisał na platformie X australijski tenisista Nick Kyrgios, krytykując Sinnera.

"To z pewnością zaskakujące i szokujące w tym momencie, gdy najwyraźniej wszystko miało miejsce w marcu. Nie wiem, jak rozróżniają jedną osobę, która mówi, że nie była tego świadoma, od innej, która mówi to samo, a ją się zawiesza" - powiedział siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Amerykanin John McEnroe.