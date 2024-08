Z piekła do siatkarskiego raju

* Polska - USA 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13)

POLSKA: Janusz, Leon, Kochanowski, Kurek, Fornal, Huber, Zatorski (libero) oraz Kaczmarek, Łomacz, Semeniuk, Bołądź

Gdy w 1976 roku w Montrealu polscy siatkarze zostali mistrzami olimpijskimi, to w sąsiednich Stanach Zjednoczonych siatkówka była dopiero w powijakach. Zresztą do tej pory dla większości Amerykanów jest to sport marginalny, nic więc dziwnego, że najlepsi grają za granicą. Na przykład w Olsztynie - jak jeszcze niedawno Defalco i Averill, obecni reprezentanci Stanów Zjednoczonych.

Mimo braku zawodowej ligi Amerykanie udowodnili, że bardzo szybko się uczą, o czym świadczyły złote medale olimpijskie z Los Angeles (1984) i Seulu (1988). Cztery lata później był jeszcze brąz w Barcelonie, po czym nastały gorsze czasy, ale w 2008 roku w Pekinie reprezentacja USA powróciła na olimpijski szczyt, po czym w 2016 roku w Rio de Janeiro stanęła jeszcze na najniższym stopniu podium.

Jak widać olimpijski dorobek Amerykanów jest znacznie bogatszy, bo poza sukcesem w Montrealu polskim siatkarzom awansować do półfinału udało się tylko w 1980 roku. Do wczoraj obie reprezentacje podczas ważnych imprez mistrzowskich zmierzyły się 37 razy i bilans był korzystny dla Polaków (21-16).

Ostatni raz Amerykanie odnieśli zwycięstwo nad biało-czerwonymi w fazie pucharowej międzynarodowej imprezy w 2022 roku - 3:0 w półfinale Ligi Narodów. Jednak potem biało-czerwoni pokonali amerykańską ekipę w ćwierćfinale mistrzostw świata, Polacy wygrali także w zeszłorocznym finale Ligi Narodów.

Statystycznie rzecz biorąc, w Paryżu faworytem byli wczoraj Polscy, ale z drugiej strony z tyłu głowy mieliśmy, że są kłamstwa, duże kłamstwa i... statystyka.

Poza tym - jak ocenił Witold Roman, były siatkarz m.in. AZS Olsztyn i olimpijczyk z Atlanty (1996) - Polska jeszcze na tych igrzyskach nie zachwyciła, dlatego „jeżeli Amerykanie zagrają jak w meczu z Japonią, to są faworytami do złotego medalu”.

Wczorajszy półfinał rozpoczął Wilfredo Leon, wbijając ze skrzydła siatkarskiego „gwoździa”. Po autowym ataku Defalco Polacy odskoczyli na dwa punkty (4:2), dzięki Kurkowi na trzy (6:3), po czym Huber ze środka podwyższył na 7:3! Wymarzony początek!

Do dobrej gry kolegów dostosował się Huber, zaliczając pierwszego asa w meczu (10:6). Amerykanie też postawili na mocną zagrywkę, ale Polacy nie popełniali błędów w przyjęciu. Do czasu... Najpierw źle przyjął Leon, potem Defalco ustrzelił Zatorskiego, a Kurek nadział się na blok i na tablicy wyników pojawił się remis 13:13.

Ale równie szybko Polacy odbudowali w miarę bezpieczną przewagę (16:13), a po bloku Kurka na Andersonie zrobiło się nawet 19:15. W końcówce na boisku na krótko pojawili się Łomacz, Kaczmarek i Semeniuk, ale decydujący punkt - z pewnymi problemami - zdobył Fornal.

Druga partia zaczęła się od dwupunktowej przewagi reprezentacji USA, m.in. po bloku na Fornalu, lecz po polskiej stronie wynik na środku siatki trzymali Huber i Kochanowski.

Niestety, po zagrywce Averilla Amerykanie odskoczyli na trzy oczka (13:10). Trener Grbic wziął więc czas, ale po chwili po autowym ataku Hubera Polska przegrywała już 13:17. Na dodatek w polskim zespole siadła zagrywka, co bezlitośnie wykorzystywali rywale. W końcówce zagrał atakujący Bołądź, który w składzie zastąpił kontuzjowanego środkowego Bieńka. Kilka ważnych punktów zdobył Leon, a po asie Bołądzia straty zmalały do minimum (20:21). Do remisu 22:22 doprowadził Huber, rywale mieli setową piłkę w górze (24:23), jednak Defalco zaatakował w siatkę. Drugą okazję zepsuł Anderson, ale trzeciej szansy Russell już nie zmarnował...

Marniał w oczach natomiast Kurek, którego skuteczność w ataku dramatycznie spadła.



„Mamy tylko jedną strzelbę - Leona” - w trzecim secie ocenił Wojciech Drzyzga, komentator Eurosportu. A że rywale - jak na Amerykanów przystało - strzelb mieli więcej, więc wygrywali 16:9.

Na dodatek kontuzji doznał Zatorski, który z grymasem bólu na twarzy jednak został na boisku, bo w Paryżu Polacy nie mają drugiego libero. Gra biało-czerwonych kompletnie się posypała, tak jak dzień wcześniej polskich siatkarek w ćwierćfinale z Amerykankami, więc w kompromitującym stylu przegrali do 14.

Trudno się podnieść po takim laniu, tym bardziej gdy się nie ma bloku, przyjęcia, ataku (poza Leonem), zagrywki i zdrowego libero.

Wydawało się, że reprezentanci Polski już się nie podniosą, tym bardziej że w czwartym secie przegrywali czterema punktami.

Ale wtedy trener Grbic doniósł z szatni blok, zagrywkę, atak i środki przeciwbólowe dla Zatorskiego, w efekcie doszło do emocjonującej końcówki.

Po bloku na Jaeschke było 22:21 dla biało-czerwonych, dwa kolejne oczka, w tym jedno z zagrywki, dołożył Leon, a kropkę nad i postawił Huber!

Początek tie-breaka to as Hubera i blok Leona na Andersonie (3:1)! Po atakach Hubera było 8:5 i 10:7, ale decydujący o awansie do finału punkt zdobył Leon!

* Mecz o 3. miejsce: piątek (16); finał: sobota (13).