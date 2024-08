KOLARSTWO GÓRSKIE\\\ Pasym był gospodarzem zawodów z cyklu Łaciate Mazury MTB. Wyścig „Cztery Wieże nad Kalwą” to nie tylko walka z wymagającą trasą, ale również z kapryśną aurą, która tym razem postawiła przed zawodnikami dodatkowe wyzwania.

Trasa wyścigu wiodła malowniczymi ścieżkami w północnej części jeziora Kalwa oraz przez okoliczne lasy. Organizatorzy zadbali o różnorodność terenu – zawodnicy musieli zmierzyć się z szybkimi zjazdami, technicznymi podjazdami oraz kilkoma odcinkami na otwartym terenie, gdzie silny wiatr dodatkowo utrudniał jazdę.

Choć trasa była szybka i oferowała wiele okazji do uzyskania dobrych czasów, to pogoda tego dnia nie sprzyjała kolarzom.

Silny wiatr towarzyszył zawodnikom od samego startu, a nadciągające chmury zwiastowały rychłe pogorszenie warunków. Mimo to wszyscy zawodnicy zdołali ukończyć wyścig przed nadejściem intensywnych opadów deszczu, co okazało się kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że trasa była dobrze przygotowana, a wyścig, mimo trudnych warunków pogodowych, dostarczył im mnóstwo satysfakcji. Pasym wraz z odrestaurowanym rynkiem głównym po raz kolejny udowodnił, że jest doskonałym miejscem do organizacji zawodów MTB, oferującym zarówno wymagające trasy, jak i piękne krajobrazy.

Kolejna edycja Łaciate Mazury MTB zapowiada się równie emocjonująco, a Pasym z pewnością pozostanie ważnym punktem na mapie Łaciate Mazury MTB.