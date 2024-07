Kibice zobaczą nową Olimpię

Punkt wywalczony na inaugurację rozgrywek na boisku faworyzowanego Podbeskidzia Bielsko-Biała (0:0) będzie miał swoją wartość, jeśli Olimpia pójdzie za ciosem i będzie regularnie powiększała dorobek w tym sezonie.



Podopieczni trenera Sebastiana Letniowskiego zaczęli sezon obiecująco, szczególnie skupiając się na uważnej realizacji założeń defensywnych, ale szkoleniowiec elblążan widział też mankamenty.

Po meczu mówił o problemach motorycznych swoich zawodników w drugiej połowie, wynikających z różnego okresu dołączenia nowych piłkarzy do drużyny w trakcie przygotowań. Jednak za Olimpią kolejny mikrocykl tygodniowy, który powinien przybliżać zespół do optymalnej formy, a w sobotę ważny sprawdzian, bo to w końcu występ przed własną publicznością.

Rywalem Olimpii w 2. kolejce Betclic II ligi będzie GKS Jastrzębie. Zespół ze Śląska znakomicie finiszował w poprzednim sezonie, dzięki czemu uniknął degradacji. Zresztą podopieczni trenera Dawida Pędziałka na inaugurację nowej batalii sprawiali wrażenie, jakby w ogóle nie było kilkutygodniowej przerwy w rozgrywkach. W sobotę rozbili Hutnika Kraków aż 5:0 i jako pierwsi w tym sezonie rozsiedli się na fotelu lidera.

Strzelecki popis jastrzębian na inaugurację ligi musi robić wrażenie, ale Olimpia także ma swoje atuty, które trzeba pokazywać szczególnie w meczach przed własną publicznością. Drużynie po przebudowie nie brakuje doświadczenia i charakteru, czego próbkę elblążanie dali już w Bielsku-Białej. Sobotnie spotkanie z GKS Jastrzębie rozpocznie się o godz. 17.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI



Pozostałe mecze 2. kolejki

* Piątek: ŁKS II Łódź – Wisła Puławy (17) KKS 1925 Kalisz – Skra Częstochowa (17.30), Resovia Rzeszów – Chojniczanka Chojnice (19.05)

* Sobota: Rekord Bielsko-Biała – Zagłębie Sosnowiec (15) Zagłębie II Lubin – Wieczysta Kraków (16), Hutnik Kraków – Świt Szczecin (17)

* Niedziela: Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała (12), Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz (19.35)

II LIGA

1. Jastrzębie 3 5:0

2. ŁKS II 3 3:1

3. Pogoń 3 2:0

Chojniczanka 3 2:0

5. Zagłębie 3 2:1

6. Resovia 3 1:0

7. Świt 1 1:1

Kalisz 1 1:0

9. Podbeskidzie 1 0:0

Olimpia E. 1 0:0

11. Olimpia G. 0 1:2

12. Wieczysta 0 0:1

13. Rekord 0 0:2

Polonia 0 0:2

15. Hutnik 0 0:5

16. Skra* -7 1:3

Wisła - -:-

Zagłębie II - -:-

* Skra została ukarana siedmioma punktami ujemnymi