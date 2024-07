Kiedy ruszy PlusLiga?

Na inaugurację rozgrywek PlusLigi zawodnicy prowadzeni przez Juana Manuela Barrial zmierzą się przed własną publicznością ze Skrą Bełchatów. Tydzień później kibice będą elektryzować się pierwszym starciem z cyklu „Derbów Północy” – będzie to bowiem wyjazdowa konfrontacja z Ślepskiem Malow Suwałki. Z kolei pod koniec września do Uranii zawita ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z Bartoszem Kurkiem na czele.

Pierwszą rundę fazy zasadniczej zakończy domowe spotkanie z Treflem, natomiast rewanżowy pojedynek z Gdańskimi Lwami, wieńczący fazę zasadniczą, został zaplanowany w gdańskiej Ergo Arenie na weekend 21-23 marca. Faza play-off wystartuje tydzień później (29 marca). W ćwierćfinale i półfinale drużyny będą grać do dwóch zwycięstw, natomiast w walce o medale rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Mistrza Polski poznamy najpóźniej 13 maja.

Zmianą regulaminową w tym sezonie jest brak spotkań o miejsca 7-16. Dwie przegrane drużyny z pierwszej rundy fazy play-off (niżej sklasyfikowane po zakończeniu fazy zasadniczej), kończą rozgrywki odpowiednio na 7. i 8. pozycji. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-16., kończą rozgrywki na tych samych lokatach, tyle że trzy ostatnie spadną z PlusLigi.

Terminarz Indykpolu AZS Olsztyn (1. runda):

* 1. kolejka – PGE GiEK Skra Bełchatów (dom) – 14.09

* 2. kolejka – Ślepsk Malow Suwałki (wyjazd) – 21.09

* 3. kolejka – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (dom) – 28.09

* 4. kolejka – MKS Będzin (wyjazd) – 2.10

* 5. kolejka – PSG Stal Nysa (dom) – 5.10

* 6. kolejka – Jastrzębski Węgiel (wyjazd) – 12.10

* 7. kolejka – Aluron CMC Warta Zawiercie (dom) – 19.10

* 8. kolejka – Barkom Każany Lwów (wyjazd) – 23.10

* 9. kolejka – Asseco Resovia Rzeszów (dom) – 26.10

* 10. kolejka – GKS Katowice (wyjazd) – 2.11

* 11. kolejka – Projekt Warszawa (dom) – 9.11

* 12. kolejka – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (wyjazd) – 16.11

* 13. kolejka – Bogdanka LUK Lublin (dom) – 23.11

* 14. kolejka – KGHM Cuprum Stilon Gorzów (dom) – 30.11

* 15. kolejka – Trefl Gdańsk (dom) – 7.12

>>> KGHM Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski zamknął linię przyjęcia w swoim zespole na nadchodzący sezon 2024/2025. Klub z województwa lubuskiego sięgnął po drugiego zagranicznego przyjmującego. Po dwóch sezonach do PlusLigi wraca 30-letni reprezentant Estonii Robert Täht. W PlusLidze spędził pięć lat w trzech kluby. Przez trzy sezony (2015-18) występował w Cuprum Lubin, poza tym po roku spędził w Asseco Resovii Rzeszów i Skrze Bełchatów.