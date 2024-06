Djokovic wycofał się z French Open

O wycofaniu się Djokovica poinformowali organizatorzy. Badanie wykazało u niego uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej w prawym kolanie.

W poniedziałek Serb pokonał w 1/8 finału Argentyńczyka Francisco Cerundolo 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 w meczu trwającym ponad cztery i pół godziny. Problemy z kolanem miał już w tym spotkaniu i kilkukrotnie poddawany był w jego trakcie zabiegom.

Po jego zakończeniu przyznał, że kolano problemy sprawiało już od jakiegoś czasu, ale uraz pogłębił się w drugim secie, gdy się poślizgnął. Spotkanie dokończył dzięki maksymalnej dopuszczalnej dawce środków przeciwbólowych.

Djokovic ma w dorobku 24 wygrane imprezy wielkoszlemowe, co jest rekordem. 37-latek z Belgradu w tym sezonie nie imponuje jednak formą. Nie wygrał jeszcze choćby jednego turnieju, a nawet nie dotarł do finału. Przed rozpoczęciem zmagań w Paryżu przyznał, że ma "niskie oczekiwania i duże nadzieje".

Przed wycofaniem się udało mu się jednak ustanowić kolejny rekord. Wygrana z Cerundolo była jego 370. w Wielkim Szlemie. 369 miał Szwajcar Roger Federer.

Sinner natomiast zostanie 29. w historii liderem listy ATP, ale pierwszym z Włoch. Ranking funkcjonuje od 1973 roku.

22-letni Tyrolczyk w tym sezonie wygrał pierwszą wielkoszlemową imprezę - Australian Open. We wtorkowym ćwierćfinale pokonał 6:2, 6:4, 7:6 (7-3) Bułgara Grigora Dimitrowa, który w niedzielę wyeliminował Huberta Hurkacza.

"Zostać jedynką na świecie jest marzeniem każdego zawodnika. Oczywiście wycofanie się Novaka to rozczarowanie, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. W trakcie turnieju starałem się nie myśleć o rankingu. Dziękuję wszystkim w moim sztabie za to, że pomogli mi znaleźć się tu, gdzie jestem" - powiedział po meczu.

Bez względu na wynik Djokovica w Paryżu, Sinner zostałbym liderem rankingu, jeśli dotarłby do finału.

Włoch w półfinale zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem lub Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Ich mecz zaczął się we wtorek wieczorem.

Ruud, finalista dwóch poprzednich edycji French Open, czeka na lepszego w zaplanowanym na środę starciu Niemca Alexandra Zvereva z Australijczykiem Alexem de Minaurem.