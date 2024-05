Mariusz Sordyl nowym szkoleniowcem Trefla

Trzeba podkreślić, że dwa ostatnie sezony były dla nas udane, bo w najlepszej lidze na świecie zajęliśmy szóste miejsca - ocenił prezes Trefla Dariusz Gadomski. - To duży sukces, ale zmieniliśmy trochę koncepcję i zaczynamy budować zgodnie z hasłem „Dobre co polskie”. Chcemy pokazać, że polscy trenerzy też mogą coś wygrać. Cieszę się, że Mariusz po wielu latach rozłąki wraca do Polski.

W przeszłości Sordyl występował w AZS Olsztyn, Beskidzie Andrychów, Resovii Rzeszów, Legii Warszawa i Stolarce Wołomin oraz w klubach francuskich. Na koncie ma także 145 występów w reprezentacji Polski.

Jako trener pracował w Olsztynie, Rumunii, Turcji (był m. in. szkoleniowcem Fenerbahce), Katarze i na Ukrainie, prowadził również reprezentację Polski juniorów. Do kraju, jako trener, wraca po 13 latach.

- Cieszę się, że ma to miejsce w Gdańsku, bo Trefl jest klubem świetnie zorganizowanym i w pełni profesjonalnym, w którym wielu zawodników i trenerów znakomicie się zaaklimatyzowało - przyznał Mariusz Sordyl. - Trafiam do uroczego miasta z wielką historią, zatem jest to wymarzone miejsce do pracy i życia. Wracam ogromnie zmotywowany, bo przez ostatnie lata bardzo ciężko pracowałem na to, aby nadal być trenerem. Gdybym nie wyjechał wówczas z Polski, to dzisiaj nie pracowałbym w tym zawodzie.