Olimpijskim szlakiem

Łączna pula nagród w wysokości 2,4 mln dolarów została wyodrębniona z alokacji udziału w przychodach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którą World Athletics otrzymuje co cztery lata. Kwota zostanie wykorzystana do nagrodzenia lekkoatletów, którzy zdobędą złoty medal w każdej z 48 konkurencji w Paryżu. Mistrzowie olimpijscy otrzymają po 50 tys. dolarów. Uczestnicy najlepszych sztafet dostaną do podziału taką samą kwotę.

Inicjatywa World Athletics obejmuje również zobowiązanie do wręczania nagród finansowych także dla srebrnych i brązowych medalistów olimpijskich, począwszy od igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

- Wprowadzenie nagród pieniężnych dla złotych medalistów olimpijskich jest kluczowym momentem dla World Athletics i całego sportu lekkoatletycznego. Podkreśla to nasze zaangażowanie we wzmocnienie pozycji sportowców i uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają w sukcesie każdych igrzysk olimpijskich - poinformował prezydent federacji Sebastian Coe.

>>> Pływacka część triathlonu podczas igrzysk w Paryżu może zostać przesunięta na inny termin, jeśli ulewne deszcze wpłyną na jakość wody w Sekwanie - ogłosił szef komitetu organizacyjnego Tony Estanguet. Niedawne testy przeprowadzone przez organizację charytatywną Surfrider Foundation Europe ujawniły "alarmujące" zewnętrzne poziomy bakterii E. coli w rzece. Estanguet powiedział, że istnieją plany awaryjne, w tym przełożenie wydarzenia do późniejszej fazy igrzysk. - Wiedzieliśmy, że będzie to duże wyzwanie. Możemy poczekać na lepsze warunki. Chcemy być pewni, że korzystanie z Sekwany będzie możliwe - dodał Francuz. - I jest jeszcze ostateczna decyzja, która nie jest od nas zależna - to zakaz wydany przez międzynarodową federację. Tego oczywiście chcemy uniknąć - podkreślił szef komitetu organizacyjnego IO Paryż 2024.

Igrzyska rozpoczną się 26 lipca, triathlon mężczyzn i kobiet zaplanowano odpowiednio na 30 i 31 lipca, a zawody drużyn mieszanych na 5 sierpnia. Sekwana będzie również gospodarzem olimpijskiego maratonu pływackiego i para-triathlonu, który zaplanowano na sierpień.

Surfrider Foundation Europe poinformowała, że 14 próbek wody pobranych w pobliżu mostu Aleksandra III, punktu startowego triathlonu, maratonu pływackiego i paratriathlonu, nie spełniało norm bezpieczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że próbki wskazane w tym badaniu zostały pobrane przed uruchomieniem głównych prac mających na celu poprawę jakości wody w Sekwanie, takich jak basen Austerlitz oraz ukończenie podłączenia wszystkich barek do systemu kanalizacyjnego.

Mistrzostwa świata w pływaniu na wodach otwartych i pływacki etap Pucharu Świata w paratriathlonie - oba mające być testem przed igrzyskami w 2024 roku - zostały odwołane w sierpniu z powodu problemów z jakością wody, chociaż sprawdzian World Triathlon odbył się jeszcze w tym samym miesiącu.

Organizatorzy twierdzą, że około 1,4 mld euro zostanie wydane na projekt uzdatniania wody, aby uczynić Sekwanę bezpieczną do pływania, w tym na zbiornik do przechowywania wody deszczowej, aby spróbować zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.

Sekwana będzie testowana codziennie podczas igrzysk olimpijskich, aby upewnić się, że korzystanie z niej jest bezpieczne.

Trzy otwarte kąpieliska dostępne z nabrzeża mają zostać otwarte do 2025 roku, 102 lata po tym, jak francuski rząd zakazał pływania w Sekwanie z powodu obaw o zdrowie.

- Mamy do czynienia z dużym programem inwestycyjnym - powiedział Estanguet. - A jeśli mówimy o dziedzictwie, ten projekt jest fantastyczny - podsumował.