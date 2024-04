Wiosenne przebudzenie Concordii

• Concordia Elbląg - Broń Radom 5:0 (1:0)

1:0 - Sionkowski (15), 2:0 - Makarski (53), 3:0, 4:0 - Noworyta (63, 85), 5:0 - Sionkowski (86)

Gospodarze zagrali praktycznie w najsilniejszym składzie, bowiem zabrakło jedynie kontuzjowanego Radosława Nowickiego. Przed meczem zdecydowanym faworytem był zespół z Radomia, który drużynę elbląską wyprzedzał w tabeli aż o 14 punktów. No i pierwsze minuty to potwierdziły, bowiem Broń już w 9. min mogła zdobyć gola, ale Maksymilian Manikowski był na miejscu. Elblążanie nie chcieli być jednak dłużni i też atakowali. W 15. min Radosław Bukacki zagrał do Brazylijczyka Joao Augusto, ten uderzył z pierwszej piłki, jego strzał został zablokowany, ale dobitka Kacpra Sionkowskiego była już precyzyjna. Przed przed przerwą Broń miała dogodną sytuację do remisu, ale Dorian Buczek z bliskiej odległości spudłował.

Drugą część spotkania Concordia rozpoczęła z rozmachem. Najpierw piłka po strzale Augusto minimalnie przeleciała nad poprzeczką, ale w 53. min było już 2:0, bo nie bez winy obrońców Broni na listę strzelców wpisał się Broni Łukasz Makarski. Sześć minut później po uderzeniu Augusto przyjezdnych od utraty gola uratował słupek, ale w 63. min po indywidualnej akcji Kacper Noworyta zmusił bramkarza, by ten po raz trzeci wyjął piłkę z siatki. Od tego momentu na boisku rządzili już tylko miejscowi, którzy w końcówce zdobyli jeszcze dwa gole.

* Victoria Sulejówek - GKS Wikielec 0:1 (0:1)

0:1 - Szypulski (42 k)

* Inne wyniki 24. kolejki: Lechia Tomaszów Maz. - Warta Sieradz 0:1 (0:1), ŁKS 1926 Łomża - Legionovia Legionowo 1:1 (1:1), Pogoń Grodzisk Maz. - Jagiellonia II Białystok 4:0 (2:0), Unia Skierniewice - GKS Bełchatów 3:2 (2:1), Pilica Białobrzegi - Olimpia Zambrów 0:5 (0:1), Mławianka Mława - Pelikan Łowicz 0:0, Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa 2:2.