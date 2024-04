Indykpol AZS zagra w play-offach!

SIATKÓWKA\\\ Zapowiadając ostatni mecz Indykpolu AZS w fazie zasadniczej PlusLigi, napisaliśmy, że „sobota ze Ślepskiem ma być zwycięska”, no i była, w efekcie olsztynianie zagrają w play-offach.

* Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:22)

W pierwszej rundzie Indykpol AZS niespodziewanie przegrał 1:3 w Suwałkach. Niespodziewanie, bo trzy dni wcześniej w Olsztynie do zera ograł warszawski Projekt.

W sobotnim rewanżu zespół ze stolicy Warmii i Mazur mógł sobie nawet pozwolić na porażkę 2:3, bo jeden zdobyty punkt oznaczał, że już nikt nie wypchnie go z ósemki, która zagra w play-offach. Podopieczni Javiera Webera jednak nie odpuścili i zdobyli całą pulę, dzięki czemu awansowali na siódme miejsce, które ma znaczenie, bo dzięki niemu w pierwszej rundzie nie trafia się na Jastrzębski Węgiel. Jednak o końcowej kolejności zadecyduje wieczorny mecz w Nysie - jeśli Stal przegra z Wartą, olsztynianie pozostaną na siódmej pozycji. Tyle że zespół z Zawiercia gra już jedynie o pietruszkę, bo ani nie może awansować na pierwsze, ani spaść na trzecie miejsce...

Na pewno olbrzymią niespodzianką jest brak w ósemce ZAKSY, która w sobotę poległa w Jastrzębiu, i Skry - inna sprawa, że dla ekipy z Bełchatowa jest to już drugi z rzędu sezon zakończony poza play-offami.



* 30. kolejka, sobota: Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:21, 20:25, 25:13, 25:19), Stal Nysa - Aluron Warta Zawiercie (20.30); niedziela: Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk (14.45), Skra Bełchatów - Barkom Lwów (17.30), Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa (20.30); poniedziałek: GKS Katowice - LUK Lublin (17.30), Czarni Radom - Cuprum Lubin (20.30).