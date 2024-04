Wielcy mistrzowie zagrają w stolicy

Najbardziej ekscytujący szachowy turniej w Polsce odbędzie się od 8 do 12 maja. Podobnie jak w poprzednim roku wybitni szachiści będą grać w stołecznym Centrum Konferencyjnym POLIN, rywalizując w szachach szybkich i błyskawicznych. Największa polska impreza szachowa otworzy cykl The Grand Chess Tour, którego kolejne odsłony odbędą się w rumuńskim Bukareszcie, chorwackim Zagrzebiu oraz amerykańskim Saint Louis. W powiększonej puli nagród jest półtora miliona dolarów, a trzy pierwsze turnieje – w Warszawie, Bukareszcie i Zagrzebiu – zorganizuje Fundacja Superbet.

– Zebraliśmy najlepszych zawodników z całego świata, a nasz Tour będzie popisem doświadczenia uznanych arcymistrzów i jednocześnie otwarciem wielkich scen przed uzdolnioną młodzieżą. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, jak zapowiada się tegoroczna edycja – podkreśla Michael Chodorkowski, dyrektor wykonawczy Grand Chess Tour.

Już dzisiaj wiemy, że w Warszawie, oprócz dumy polskich szachów Jana-Krzysztofa Dudy oraz pięciokrotnego mistrza świata Magnusa Carlsena, zagra wielu wybitnych arcymistrzów.

Do Polski przylecą reprezentujący Indie Gukesh Dommaraju, Rameshbabu Praggnanandhaa I Arjun Erigasi, Holender Anish Giri, Ukrainiec Kiriłł Szewczenko, Niemiec Vincent Keymer, Chińczyk Wei Yi oraz reprezentant Uzbekistanu Nodirbek Abdusattorov.

– Obsada znów będzie świetna. Zapowiada się fenomenalny tydzień z szachami szybkimi i błyskawicznymi w Warszawie. Od samego początku jesteśmy organizatorem turnieju i jest to dla nas przede wszystkim wielka przyjemność - twierdzi Katarzyna Gawlik, dyrektorka marketingu Superbet Polska. - Widzimy, ile osób pojawia się na trybunach, ilu młodych szachistów spełnia marzenia spotkania z idolami, ale też jak wiele Polek i Polaków, którzy wcześniej nie mieli zbyt wiele do czynienia z szachami, zakochuje się w nich dzięki naszemu turniejowi.

Wybitni arcymistrzowie nie ukrywają, jak ważnym miejscem na mapie światowych szachów staje się Polska. W trakcie ubiegłorocznej edycji obecny w Warszawie Garri Kasparow, legenda królewskiej dyscypliny sportu, podkreślał rosnącą pozycję szachów w naszym kraju. – Polska zrobiła olbrzymi progres w hierarchii światowych szachów i widać, że dotyczy to zarówno profesjonalnej części tej gry, jak i masowej. Zapewne pomaga fakt, że posiadacie wielu dobrych szachistów na czele z graczem klasy światowej Janem-Krzysztofem Dudą. Obecne sukcesy polskich szachów to rezultat ciągłej pracy, umiejętnego wynajdywania talentów wśród dzieci, a swoją rolę odgrywają także wielkie turnieje, jak Superbet Rapid & Blitz Poland. Bez wątpliwości Polska jest w tej chwili w ścisłej czołówce w Europie – mówił Kasparow.

Z pewnością pomaga w tym znakomita obsada warszawskiego turnieju. W maju w POLIN pojawią się absolutnie wybitne postaci – Carlsen od 2013 roku dzierżył tytuł mistrza świata i tuż przed przyjazdem do Warszawy w 2022 roku poinformował, że nie będzie już bronił tytułu, a w światowym rankingu zajmuje pierwsze miejsce. Z kolei Duda na liście sukcesów ma choćby wygranie Pucharu Świata i jest najwyżej klasyfikowanym w historii Polakiem w światowym rankingu FIDE, obecnie zajmując 21. pozycję. Piąty w tym zestawieniu jest Anish Giri, dziewiąty Wei Yi, a piętnasty Gukesh Dommaraju, drugi najmłodszy w historii szachista z tytułem arcymistrza.



Majowy turniej będzie trzecim w historii w Warszawie – w 2022 roku triumfował Duda, z kolei w następnej edycji najlepszy był Carlsen. Polak prowadził przez cztery dni, ale mistrz świata ostatniego dnia zdołał go wyprzedzić.

Trybuny pękały w szwach, a organizację imprezy i jej oprawę medialną docenili jurorzy wielu nagród – za turniej Superbet Rapid & Blitz Warsaw 2022 organizatorzy otrzymali prestiżową nagrodę „Złotego Spinacza” w uznaniu tego, jak szeroko udało się zainteresować media i ich odbiorców tą dyscypliną. Zeszłoroczna edycja otrzymała z kolei nominację do nagród „Sport Biznes Polska” w kategorii najlepszych imprez sportowych.

– Fundacja Superbet od 2019 roku jest sponsorem Grand Chess Tour i aktywnie inwestuje w rozwój utalentowanych szachistów zarówno na krajowych, jak i globalnych arenach. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc ogłosić dalsze wsparcie dla Touru, dzięki któremu światowej klasy arcymistrzowie zawitają do Warszawy, Bukaresztu i Zagrzebia również w 2024 roku. Nasze zaangażowanie w promocję szachów wynika z wiary w kluczową rolę wspierania różnorodności, rozwoju oraz promowania zaangażowania społecznego u osób w każdym wieku z różnych środowisk – podkreśla Augusta Dragić, prezeska Fundacji Superbet.