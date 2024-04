Zbudują największy stadion świata

PIŁKA NOŻNA\\\ Maroko, które wraz z Hiszpanią i Portugalią jest współgospodarzem mistrzostw świata w 2030 roku, zbuduje stadion, który ma pomieścić 115 tys. widzów. Oznacza to, że będzie to największy piłkarski obiekt globu.

Władze afrykańskiego kraju marzą, by na tym stadionie, nazwanym już nieformalnie „Marokańskie marzenie”, odbył się mecz finałowy. Tym samym Maroko rzuca rękawicę hiszpańskim obiektom - Santiago Bernabeu w Madrycie (81 tysięcy) i Camp Nou w Barcelonie (99 300) jako potencjalnym kandydatom do organizacji finału MŚ.

Zadaszony obiekt, zaprojektowany przez jedną z hiszpańskich pracowni architektonicznych i firmę brytyjską, ma zostać zbudowany przy współpracy marokańsko-francuskiego konsorcjum. Zlokalizowany będzie 38 km na północ od Casablanki na 100-hektarowej działce w mieście El Mansouria.

Koszty inwestycji zostały oszacowane na 5 mld dirhamów, czyli 459 mln euro.

Obecnie największym piłkarskim obiektem świata jest stadion „Rungrado 1st of May” w północnokoreańskim Pjongczangu o pojemności 115 tysięcy - dotychczas mecze reprezentacji tego kraju oglądało na nim maksymalnie 114 tys. widzów.

Natomiast największym stadionem świata jest indyjski Narendra Modi w Ahmedabadzie, stolicy stanu Gudżarat. Oficjalny „dom” reprezentacji Indii w krykiecie może pomieścić aż 132 tysiące fanów tej niezwykle popularniej i prestiżowej dyscypliny wśród Hindusów.

W przeciwieństwie do Maroka inny współgospodarz Mundialu 2030 - Portugalia, nie wybuduje specjalnie na tę imprezę żadnego obiektu. W planach rządu i organizatorów jest skorzystanie z obiektów, na których odbywały się mecze mistrzostw Europy 2004.

Inauguracja Mundialu w 2030 roku odbędzie nie w Europie i nie w Afryce, lecz w… trzech krajach Ameryki Południowej – Argentynie, Urugwaju i Paragwaju. Celem jest upamiętnienia 100-lecia organizacji pierwszych mistrzostw świata, których gospodarzem był Urugwaj.