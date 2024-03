Niespodzianka w Kaliszu

* KKS 1925 Kalisz - Stomil Olsztyn 0:0

Czerwona kartka: Bednarski (86, KKS)

STOMIL: Garstkiewicz - Wójcik, Szabaciuk, Sadowski, Kubáň, Żwir - Krawczun (71 Szramowski), Laskowski, Bezpalec, Pietraszkiewicz (89 Kośmicki) - Florek (84 Kurbiel)

Przed sobotnim meczem wydawało się, że jedyną niewiadomą jest zwycięstwo kaliszan, którzy coraz śmielej spoglądają w stronę I ligi. Natomiast Stomil coraz bardziej nerwowo zerka za siebie, bo po serii porażek na horyzoncie coraz wyraźniej widać trzecioligowe opłotki.

Tymczasem podopieczni Grzegorza Lecha, który właśnie przestał być opcją tymczasową na ławce trenerskiej, w meczu z liderem zachowali czyste konto.

Lech wystawił praktycznie taką samą wyjściową jedenastkę jak w niedawnym meczu z Chojniczanką Chojnice (0:1). Do składu powrócił kapitan Karol Żwir, który pauzował za żółte kartki, a na ławce rezerwowych zasiadł Igor Kośmicki, zawodnik z największą liczbą żółtych kartek na koncie (11). Dla Huberta Sadowskiego był to jubileuszowy (50) występ w biało-niebieskich barwach, z powodu kontuzji nie zagrali Bartosz Waleńcik, Dawid Retlewski i Łukasz Jakubowski. Do Kalisza nie pojechał także Japończyk Kentarō Arai, który rozwiązał kontrakt ze Stomilem.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, gole nie padły także po przerwie, ale kibice na nudę nie narzekali. Co ciekawe swoje sytuacje mieli też olsztynianie, zwłaszcza w końcówce, gdy grali w przewadze.

Reasumując, był to najlepszy wiosenny występ Stomilu - inna sprawa, że w poprzednich meczach olsztynianie bardzo nisko zawiesili poprzeczkę. Remis z dotychczasowym liderem niewiele poprawił ich sytuację w tabeli, ale na pewno bardzo dobrze wpłynie na podupadłe ostatnio morale zespołu.

30 marca o godz. 12 Stomil zagra przed własną publicznością z Hutnikiem Kraków.

* Inne wyniki 25. kolejki: Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:0 (Walczak 87), Skra Częstochowa - Chojniczanka Chojnice 0:0, Sandecja Nowy Sącz - ŁKS II Łódź 0:1 (0:1), sobota: Olimpia Grudziądz - Radunia Stężyca (18); niedziela: Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola (12), Polonia Bytom - Wisła Puławy (19:10); mecze przełożone: Kotwica Kołobrzeg - Zagłębie II Lubin (9 kwietnia), Lech II Poznań - GKS Jastrzębie (10 kwietnia).