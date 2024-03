Nie ma już miejsca na błędy

Indykpol AZS Olsztyn na przestrzeni trwającego sezonu PlusLigi mierzy się z wieloma problemami. Droga olsztynian wiedzie przez kłopoty zdrowotne kapitana Nicolasa Szerszenia oraz bardzo nieregularną grę całego zespołu. Siatkarze „Zielonej Armii” zaliczyli ostatnio dwie porażki z niżej notowanymi drużynami z Lubina i Lwowa, które utrudniły im cel, jakim jest pozostanie w pierwszej „ósemce”. Tym bardziej że czyhające za plecami ZAKSA, Skra i Stal również chcą znaleźć się w gronie ćwierćfinałów. Azetesiacy mają jednak wszystko w swoich rękach, aczkolwiek nadchodzący terminarz wygląda na bardzo wymagający. Do pierwszego starcia z trudnym rywalem dojdzie już w niedzielę (24 marca). W hali „Globus” im. Tomasza Wójtowicza AZS zmierzy się z rewelacją tegorocznego sezonu PlusLigi i półfinalistą TAURON Pucharu Polski: Bogdanką LUK Lublin.

Lublinianie notują swój najlepszy sezon od momentu wejścia do ekstraklasy w 2021 roku. Prowadzona przez Massimo Bottiego ekipa zajmuje aktualnie 6. pozycję w tabeli (47 punktów), mając na koncie 16 zwycięstw i 10 porażek. Nie jest to zespół grający idealnie, ma również pewne wahania formy, lecz trzeba przyznać, że wokół LUK-u dzieje się więcej dobrego niż złego. W przypadku ekipy z Lubelszczyzny trzeba wspomnieć o świetnych zaprezentowaniu się w ćwierćfinale Pucharu Polski, gdzie stawiany w roli underdoga zespół pokonał faworyzowaną Asseco Resovie Rzeszów 3:1. W półfinale rozgrywanym w Krakowie LUK Lublin nie dał już jednak rady naszpikowanemu gwiazdami Jastrzębskiemu Węglowi.

W rozgrywkach ligowych gra LUK-u oparta jest na solidnej mieszance ofensywy z defensywą. Nad kwestią ataku czuwa trzech siatkarzy: grający naprzemiennie na pozycji atakującego Damian Schulz (kiedyś AZS Olsztyn) oraz Mateusz Malinowski, formację ofensywną zamyka reprezentant Portugalii Alexandre Ferreira. W defensywie bez wątpienia króluje jeden z najlepszych libero na świecie, Brazylijczyk Thales Hoss, wspomagany przez niemieckiego przyjmującego Tobiasa Branda. Na pozycji środkowego niezły okres przeżywa para Jan Nowakowski-Marcin Kania, a prawdziwy „sezon życia” rozgrywa Marcin Komenda, bardzo mądrze i umiejętnie kierujący grą zespołu rozgrywający.

Konsekwencja w wykonywanych zagraniach pozwoliła lubelskim siatkarzom pokonać AZS 2:3 podczas pierwszego meczu rozgrywanego w nowej hali Urania. Azetesiacy przede wszystkim muszą uporządkować własną grę, ponieważ podczas ostatniego starcia z KGHM Cuprum Lubin na boisku było sporo niedociągnięć, głównie w ataku i całościowej organizacji.

Na pewno o bardzo dobrym wyniku marzy aktualny szkoleniowiec olsztynian Javier Weber, który według spływających informacji medialnych opuści klub po sezonie i przeniesie się do Japonii. Dla Argentyńczyka będzie to ostatnia szansa na udział w ligowych ćwierćfinałach, a olsztyńska społeczność zastanawia się, kto zastąpi Webera na stanowisku trenera. Okazało się, że informację (w pewnym sensie) potwierdził... sam nowy trener AZS-u. Juan Manuel Barrial, argentyński trener czeskiej drużyny Lvi Praga w plotkach był łączony z zespołem z Warmii i Mazur. Jeden z użytkowników portalu „X” odniósł się do tych informacji witając Barriala w Olsztynie. Trener odpisał mu tylko prostym: „dzięki”, czym mógł zasugerować, gdzie spędzi następny sezon.

Janusz Siennicki

* Mecze 27. kolejki: Trefl Gdańsk - Stal Nysa 1:3 (25:23, 22:25, 24:26, 24:26), Barkom Lwów - Asseco Resovia 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:22), Cuprum Lubin - Norwid Częstochowa, Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzebski Węgiel, Warta Zawiercie - Skra Bełchatów, Czarni Radom - GKS Katowice, Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle