Wtorek z Ligą Mistrzów

Rewanżowe mecze 1/8 finału, podobnie jak pierwsze, zostały rozłożone na cztery terminy - 5 i 6 oraz 12 i 13 marca. Wszystkie rozpoczną się o godz. 21.

Tak się złożyło, że w tym tygodniu zaprezentują się cztery najlepsze drużyny z aktualnego rankingu UEFA - prowadzący w nim Manchester City, drugi Bayern, trzeci Real i czwarty PSG.

Z tej czwórki najtrudniejsze zadanie czeka Bawarczyków. Aktualni mistrzowie Niemiec przeżywają kryzys. W czterech ostatnich ligowych meczach zdobyli tylko cztery punkty i tracą aż dziesięć do lidera z Leverkusen. Poza tym już dawno temu odpadli z Pucharu Niemiec, a teraz mają kłopoty w Lidze Mistrzów.

„Bayernowi tylko raz w ciągu ostatnich 12 sezonów nie udało się dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w sezonie 2018/19, ale tym razem niemieckim gigantom grozi odpadnięcie z 1/8 finału” - napisano na stronie UEFA.

Mimo przewagi jednego gola trener Lazio Maurizio Sarri zdaje sobie sprawę, że sprawa awansu wciąż jest otwarta. Nie szczędzi komplementów pod adresem Bayernu.

- To mocny zespół i nawet piłkarze, którzy weszli z ławki rezerwowych, zrobili na mnie wrażenie. Traktujemy nasze zwycięstwo w pierwszym meczu ze świadomością, że w Niemczech będzie ciężko - przyznał Sarri.

W obliczu obecnego kryzysu Bayern ogłosił niedawno, że trener Thomas Tuchel odejdzie na koniec sezonu z tego stanowiska.

W innym dzisiejszym meczu Real Sociedad podejmie w San Sebastian faworyta tej pary, czyli Paris Saint-Germain, z którym przegrał na wyjeździe 0:2.

Francuski zespół ostatniej porażki, licząc wszystkie rozgrywki, doznał 7 listopada 2023 roku (1:2 z Milanem w LM). Jest bardzo blisko obrony tytułu w swoim kraju, ale dla właścicieli klubu i kibiców od dawna najważniejszy jest upragniony sukces w Europie. W poprzednich sezonach, mimo obecności takich sław jak Lionel Messi czy Neymar, się to nie udało. Tych piłkarzy już w Paryżu nie ma, natomiast po sezonie odejdzie Kylian Mbappe (mówi się o Realu Madryt), więc znakomity francuski napastnik ma ostatnią szansę na historyczny triumf PSG w Champions League. Tymczasem Real Sociedad - od czasu porażki w Paryżu 0:2 - przegrał m.in. dwa mecze w Primera Division i odpadł w półfinale Pucharu Hiszpanii.

Na środę zaplanowano spotkania Manchester City - FC Kopenhaga oraz Real Madryt - RB Lipsk. "The Citizens" i "Królewscy" są w świetnej sytuacji, bowiem wygrali pierwsze mecze na wyjeździe. Mistrzowie Anglii pokonali w Danii drużynę Kamila Grabary 3:1, a Real wygrał w Niemczech 1:0.

Pozostałe rewanże odbędą się w przyszłym tygodniu. Wśród nich szczególnie ciekawie zapowiadająca się konfrontacja Barcelony Roberta Lewandowskiego z Napoli, które nie zgłosiło do fazy pucharowej LM Piotra Zielińskiego. We Włoszech padł wynik 1:1, więc sprawa awansu pozostaje otwarta.

Losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych zaplanowano na 15 marca. Finał odbędzie się 1 czerwca na londyńskim Wembley.