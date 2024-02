Siódme miejsce Barwińskiej

Barwińska jako jedyna z siedmiorga polskich żeglarzy zakwalifikowała się do ostatniego podwójnie punktowanego wyścigu, tzw. medalowego, z udziałem 10 najlepszych zawodników. Uplasowała się w nim na siódmej pozycji i na początku przypadła jej dziewiąta lokata.

Polka złożyła jednak protest, gdyż sędziowie zastosowali zły przepis dotyczący klasyfikacji zawodników mających taką samą liczbę punktów. Został on uznany i Barwińska była ostatecznie siódma – ex aequo z Francuzką Pernelle Michon oraz aktualną mistrzynią olimpijską i świata Dunką Anne-Marie Rindom.

Reprezentantka klubu z Iławy to dwukrotna mistrzyni Europy (2021, 2022) i srebrna medalistka czempionatu globu (2021) oraz brązowa mistrzostw Starego Kontynentu (2020). W poprzednich ME była we włoskiej Andorze szósta.

Na 13. pozycji, a 12. wśród Europejek, sklasyfikowana została Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń), na 64. Zofia Wójcik (AZS Uniwersytet Warszawski), a na 76. Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg).

Triumfowała ubiegłoroczna mistrzyni świata i poprzednia brązowa medalistka mistrzostw Europy Węgierka Maria Erdi, która wyprzedziła Litwinkę Viktoriję Andrulyte oraz Francuzkę Louise Cerverę.

W imprezie nie wzięło jednak udziału kilka liczących się zawodniczek, na czele z poprzednią złotą medalistką Holenderką Marit Bouwmeester.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał Fin Valtteri Uusitalo, dla którego był to największy sukces w karierze. Ponadto na podium stanęli brązowy medalista mistrzostw Europy z 2021 roku Węgier Jonatan Vadnai oraz wicemistrz świata z 2021 roku Irlandczyk Finn Lynch.

Filip Olszewski (MKS Dwójka Warszawa) zajął 81., Piotr Malinowski (MOS SSW Iława) 101., a Tomasz Bendlewski (ŻLKS Poznań) 124. miejsce.

W Atenach w klasie ILCA 6 rywalizowało 110 zawodniczek z 36 państw, a w klasie ILCA 7 136 zawodników z 38 krajów.

W styczniu odbyły się mistrzostwa świata w obu klasach. W Mar del Plata w Argentynie po raz czwarty zwyciężyła Rindom. Barwińska uplasowała się na 24., a Gołębiowska na 44. pozycji. Z kolei w rywalizacji mężczyzn w Adelajdzie Polacy nie startowali.(PAP)