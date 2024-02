Z Japonii prosto do Niemiec

Skoczkowie narciarscy wrócili do Europy po "podróży dookoła świata", bo przecież poprzednio rywalizowali w amerykańskim Lake Placid i w japońskim Sapporo. W ostatni weekend w zawodach w Azji oprócz wspomnianej czwórki Polaków startował jeszcze Klemens Murańka.



- Klemens był ujęty w planie na Oberstdorf, natomiast nie czuje się w stu procentach pewny, by wziąć udział w lotach narciarskich, więc postanowiliśmy, że wróci do domu – poinformował trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler.

W drodze powrotnej z Japonii biało-czerwoni napotkali na niespodziewane trudności. Pierwotny plan zakładał, że wrócą do Polski, jednak ostatecznie udali się od razu do Oberstdorfu. - Z powodu strajków niemieckich linii lotniczych Lufthansa pojawiły się pewne problemy w drodze powrotnej z Japonii - wyjaśnił austriacki szkoleniowiec biało-czerwonych. - Plan zakładał, że zawodnicy wrócą do domów w poniedziałkowy wieczór, by we wtorek odpocząć i spędzić czas z rodziną. Strajki sprawiły jednak, że ekipa utknęła we Frankfurcie. W tej sytuacji postanowiliśmy, by stamtąd od razu udać się do Oberstdorfu, co było prostszym rozwiązaniem. W przeciwnym razie zawodnicy wróciliby we wtorek wieczór do domów, by w środę rano znów ruszać do Niemiec. Zdecydowaliśmy tak, by uniknąć stresu związanego z podróżami. Zawodnicy wyszli z inicjatywą, by udać się prosto do Oberstdorfu. Naprawdę doceniam tę decyzję, bo jest ona najlepsza w kontekście przygotowań do zawodów. Mniej podróżowania i więcej regeneracji.

Zawody PŚ w skokach co roku odbywają się na Schattenbergschanze w Oberstdorfie pod koniec grudnia podczas Turnieju Czterech Skoczni. Konkursy na mamucim obiekcie im. Heiniego Klopfera są organizowane co kilka lat.