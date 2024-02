SPORTOWE WYDARZENIE ROKU

TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W STARYCH JABŁONKACH

Słowo „stare” zazwyczaj kojarzy się niezbyt dobrze, stare mogą być na przykład trampki, ziemniaki, bułki lub dowcipy (znane też jako suchary, czyli... stare pieczywo), jednak Stare Jabłonki kojarzą się tylko dobrze. Kiedyś była to miejscowość znana jedynie miłośnikom wakacyjnego wypoczynku, ale w XXI wieku pokochali ją kibice, szczególnie sympatycy siatkówki plażowej, bo Stare Jabłonki w tym sporcie były wówczas nieformalną stolicą Polski.

Chociaż wszystko zaczęło się niewinnie, bo od mistrzostw województwa olsztyńskiego, jednak z każdym kolejnym rokiem na boiskach Hotelu Anders rozgrywano coraz ważniejsze imprezy, a organizacyjno-sportowy szczyt osiągnięto w 2013 roku, kiedy Stare Jabłonki były gospodarzem mistrzostw świata. W tym celu zbudowano stadion, na którym decydujące mecze obejrzało ponad dziewięć tysięcy kibiców! Bez wątpienia było to jedno z największych, jeśli nie największe, wydarzenie w historii sportu na Warmii i Mazurach.

Potem siatkówka plażowa została przeniesiona do Olsztyna, gdzie jednak nie zapuściła korzeni, w efekcie po cichu odeszła w zapomnienie.

Natomiast do Starych Jabłonek ochoczo zaczęli przyjeżdżać specjaliści od plażowej piłki ręcznej oraz... footvolley'a (sport łączący siatkówkę plażową i piłkę nożną), jednak po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje. W efekcie w sierpniu ubiegłego roku plażowa odmiana siatkówki powróciła na boiska Hotelu Anders. - Postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, którego jeszcze tutaj nie było, czyli finał mistrzostw Polski - wyjaśniał wówczas Tomasz Dowgiałło.

Ostatecznie w zawodach udział wzięły 24 męskie i 16 kobiecych par, a w puli nagród było 120 tysięcy złotych (po 60 tysięcy dla siatkarzy i siatkarek). Na stadionie głównym - tuż obok jeziora Szeląg Mały - organizatorzy przygotowali trybuny dla 1500 kibiców, a obie mistrzowskie pary otrzymały - oprócz złotych medali - po 15 tysięcy złotych.

Impreza okazała się sportowym i organizacyjnym sukcesem, więc są olbrzymie szanse na to, że Stare Jabłonki ponownie staną się ważnym miejscem dla siatkarzy plażowych oraz kibiców.



* Czołówka głosowania: 1. Turniej finałowy mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, 2. III lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie, 3. Awans Stomilanek Olsztyn do piłkarskiej Ekstraligi.