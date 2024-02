PIŁKARZ ROKU

JAKUB BANACH

Constract Lubawa

Przygoda Jakuba Banacha z futbolem zaczęła się w 2013 roku, czyli tuż po powstaniu Constractu. Z lubawskim klubem 19-letni dzisiaj napastnik przeszedł długą drogę, której zwieńczeniem był ubiegłoroczny awans do IV ligi. O ile jednak w sezonie 2022/23 Constract wygrywał w okręgówce mecz za meczem (w sumie zdobył 62 punkty), o tyle w IV lidze nie jest już tak różowo. W rundzie jesiennej Jakub mimo wszystko ma jednak powody do zadowolenia, bo zdobył siedem bramek z 17, które ma na koncie jego zespół. - Niestety, mojemu klubowi idzie o wiele gorzej, w efekcie wiosną będziemy się bronić przed spadkiem. Inna sprawa, że się tego spodziewaliśmy, bo IV liga to jednak znacznie wyższa półka - twierdzi 19-latek. - Poza tym zabrakło nam fizyczności i ogrania na tym poziomie rozgrywek, ponieważ nasz zespół jest bardzo młody. Niekiedy też brakowało nam odrobiny szczęścia.

Na półmetku rozgrywek czołówka IV ligi to: Polonia Lidzbark Warmiński - 33; 2. Znicz Biała Piska - 33; 3. Mrągowia Mrągowo - 32; 4. Granica Kętrzyn - 31 (mecz zaległy do rozegrania). Która z tych ekip zrobiła największe wrażenie na Jakubie? - Mrągowia, bo wygrała u nas aż 6:0 - odpowiada bez zastanowienia młody napastnik, uczeń technikum w Ostródzie. Jakie ma zatem plany po maturze? - Tak naprawdę jeszcze o nich nie myślałem. Wiele zależy od tego, jak mi matura pójdzie. Jak dobrze, wtedy być może wyjadę na studia. Na razie koncentruję się jednak na piłce.

Zdecydowanie bardziej znana jest futsalowa sekcja Constractu, która w ubiegłym roku wywalczyła mistrzostwo Polski i z powodzeniem występowała w Lidze Mistrzów. Czy zatem młodego napastnika futsal nie kusi, tym bardziej że nie byłby pierwszym zawodnikiem, który trawę zamienił na halę? - Nie ma takiej możliwości, bo dla mnie najważniejsza jest trawa, na której mogę chyba więcej osiągnąć - wyjaśnia Jakub Banach, który na co dzień jest kibicem Realu i Cristiano Ronaldo, więc mocno przeżył odejście z Madrytu słynnego Portugalczyka. Natomiast na krajowym podwórku trzyma kciuki za Lechem Poznań. - Ale gdy Legia gra w europejskich pucharach, wtedy też jej kibicuję.

* Czołówka głosowania: 1. Jakub Banach (Constract Lubawa), 2. Patryk Gondek (Mazur Ełk), 3. Karol Domurat (MKS Ruciane-Nida), 4. Radosław Lewicki (Radomniak Radomno), 5. Szymon Świniarski (Drwęca Nowe Miasto Lub.).