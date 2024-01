Gdzie dwóch się biło, tam trzeci skorzystał

* Constract Lubawa - Rekord Bielsko-Biała 2:2 (2:1)

1:0 - Claudinho (6), 2:0 - Lemos (19), 2:1 - Budniak (19 k), Seidler (37)

Dwa zespoły biły się o fotel lidera, co skwapliwie wykorzystał ten trzeci, czyli Piast, bo mecz w Lubawie zakończył się podziałem punktów, a ekipa z Gliwic wysoko ograła Pniewy i objęła przodownictwo w tabeli. Rekord spadł na drugie, a Constract na trzecie miejsce.

W Lubawie wiele kontrowersji wzbudziło kilka decyzji sędziowskich, m.in. przy stanie 2:1 nie została uznana trzecia bramka dla gospodarzy. - Po strzale z kilkunastu metrów piłka po drodze odbiła się jeszcze od biodra naszego zawodnika, po czym wpadła do bramki gości. Sędziowie jednak stwierdzili, że to nie było biodro, tylko ręka - wyjaśnia trener Dawid Grubalski. - Poza tym nie dali nam dwóch fauli na przedłużone rzuty karne, jednak my już się do takich decyzji przyzwyczailiśmy.

Mecz wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród kibiców, w efekcie pół godziny przed pierwszym gwizdkiem w hali nie było już wolnych miejsc. - W tej sytuacji wielu kibiców wróciło do domów, by mecz obejrzeć w internecie na platformie WP Pilot - dodaje szkoleniowiec aktualnych mistrzów Polski.

Po rundzie rewanżowej czołowe osiem klubów zagra w play-offach, a pozostali będą się bronić przed spadkiem. W ćwierćfinałach i półfinałach zespoły będą rywalizowały do dwóch zwycięstw, ale w finale wygra ten, kto wygra trzy mecze.

* Inne wyniki 19. kolejki: Piast Gliwice - Red Dragons Pniewy 6:0 (2:0), AZS UW Wilanów - Futsal Leszno 5:4 (4:3), Clearex Chorzów - FC Toruń 3:5 (3:1), Widzew Łódź - BSF Bochnia 1:3 (0:1), Dreman Opole Komprachcice - Jagiellonia Białystok 4:0 (3:0), We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Legia Warszawa 3:3 (2:1), Eurobus Przemyśl - Sośnica Gliwice 7:2 (4:0).

* 20. kolejka, sobota: Kamienica - Sośnica, Red Dragons - Eurobus, Jagiellonia - Widzew, Bochnia - Clearex, Leszno - Piast; niedziela: Legia - Constract (17), Rekord - Dreman, Toruń - AZS UW.