Siatkarze na wyjeździe grają z ZAKSĄ

Siatkarzom Indykpolu AZS w miniony weekend nie udało się odnieść drugiego zwycięstwa w nowej Uranii. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera ulegli 0:3 ekipie Jastrzębskiego Węgla.

Co po tym spotkaniu powiedział Mateusz Nykiel, statystyk akademików? – Mimo tego, że przegraliśmy 0:3, to o losach poszczególnych partii decydowały końcówki setów. Zabrakło nam skutecznego ataku, bowiem nie funkcjonował on na najwyższym poziomie. Wiele razy zostaliśmy zablokowani, popełniliśmy kilka błędów. Ponadto nie zagrywaliśmy tak, jak we wcześniejszych meczach – te elementy były decydujące.

Przed siatkarzami Indykpolu AZS Olsztyn ważne cztery spotkania: dzisiaj z ZAKSĄ, a potem ze Stalą Nysa (poniedziałek, 29.01 o godz. 17:30 – Urania), Skrą Bełchatów (piątek, 2.02, godz. 17:30 – wyjazd) i Exact Systems Hemarpol Częstochowa (środa, 7.02, godz. 20:30 – wyjazd).

Trzykrotni zdobywcy Ligi Mistrzów nie radzą sobie dobrze w tym sezonie PlusLigi. ZAKSA zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli, gromadząc na swoim koncie 24 punkty (9 zwycięstw i 10 porażek). Po ostatnim zwycięstwie nad Stalą Nysa (3:0), z drużyną pożegnał się dotychczasowy trener Tuomas Sammelvuo. Funkcję pierwszego trenera tymczasowo pełni Adam Swaczyna, którego będzie wspierał Michał Chadała.

Ekipa z Kędzierzyna-Koźla boryka się ponadto z problemami kadrowymi. Z urazami obecnie zmagają się: Przemysław Stępień, Radosław Gil, Wojciech Żaliński, Aleksander Śliwka i Jakub Szymański. Dlatego obecnie o sile zespołu stanowią: Marcin Janusz, Bartosz Bednorz, Daniel Chitigoi, Andreas Takvam, David Smith, Łukasz Kaczmarek i Erik Shoji.

Przypomnijmy, iż w pierwszym meczu, rozegranym pod koniec października w Iławie, lepsi okazali się siatkarze ZAKSY, wygrywając 3:0.

– Trzeba uważać na Bartosza Bednorza, który jest zawodnikiem klasy światowej. Jeśli będzie w wysokiej formie, to ciężko będzie go powstrzymać – tak samo, jak Łukasza Kaczmarka. Mimo że mają słabszy okres, to każdy z zawodników ZAKSY potrafi grać na najwyższym poziomie – powiedział Kamil Szymendera w audycji AZS na Fali w Radio UWM FM.



* 18. kolejka: Skra Bełchatów - Stal Nysa 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:23), Jastrzębski Węgiel - Norwid Częstochowa 3:0 (25:20, 27:25, 25:19), Projekt Warszawa - Czarni Radom 3:0 (25:17, 25:12, 25:22), Trefl Gdańsk - Barkom Lwów 3:0 (25:17, 25:17, 25:18), LUK Lublin - Cuprum Lubin 3:2 (25:13, 16:25, 25:23, 17:25, 15:4), czwartek: Warta Zawiercie - Resovia Rzeszów (18.20), Ślepsk Suwałki - GKS Katowice (21).