Kto zagra w półfinałach?

W grupie II zgodnie przegrały mistrz świata Dania oraz obrońca tytułu Szwecja, ale już wcześniej obie ekipy były pewne awansu do półfinałów ME.

* Wyniki: Holandia - Portugalia 33:33 (17:15), Słowenia - Dania 28:25 (17:14), Norwegia - Szwecja 33:23 (15:12). Austria - Islandia 24:26 (8:14), Francja - Węgry 35:32 (20:18), Niemcy - Chorwacja 24:30 (14:13).

* Piątek, g. 15: o 5. miejsce: Węgry – Słowenia; g. 17.45: półfinał: Francja – Szwecja, g. 20.30: półfinał: Niemcy – Dania (20:30); niedziela, g. 15: mecz o 3. miejsce; g. 17.45: finał.

GRUPA I

1. Francja 10 174:154

2. Niemcy 5 137:137

----------------------------------

3. Węgry 4 151:151

4. Austria 4 132:138

5. Islandia 4 142:152

6. Chorwacja 3 146:150

GRUPA II

1. Dania 8 158:132

2. Szwecja 6 147:144

----------------------------------

3. Słowenia 6 145:147

4. Portugalia 5 163:172

5. Norwegia 4 150:149

6. Holandia 1 154:173

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) myśli o tym, by finał mistrzostw kontynentu mężczyzn w 2028 roku zorganizować na słynnym stadionie Santiago Bernabeu, z którego na co dzień korzystają piłkarze Realu Madryt. - To byłby dopiero numer - przyznał szef tej organizacji Michael Wiederer.

Mistrzostwa Europy za cztery lata odbędą się od 13 do 30 stycznia, a współgospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria.

Na spotkaniach piłkarskich na stadionie Realu regularnie zasiada po 80 tysięcy fanów. - Nazwa Bernabeu kojarzy się jednoznacznie, ma swój wymiar. Do 2028 roku jeszcze daleko, ale zajmujemy się tym intensywnie - dodał prezes EHF.

Mecz otwarcia trwającego w Niemczech tegorocznego Euro obejrzało na stadionie w Duesseldorfie 53 586 widzów, co jest rekordową publicznością w historii tej dyscypliny.