Futsal w Pasymiu ma się dobrze

W ostatniej kolejce Pasymskiej Ligi Futsalu nie doszedł do skutku pierwszy zaplanowany mecz, w którym lider PPUH Kefas miał zmierzyć się z FC Byczki. Ale się nie zmierzył, bo Byczki w pasymskiej hali się nie pojawili, za co zostali ukarani walkowerem.

Natomiast stawką starcia Promilu Grom z WKS Znaczniki było czwarte miejsce na koniec rozgrywek. Ci pierwsi szybko strzelili bramkę dającą prowadzenie, ale po chwili do głosu doszli rywale. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 8:6 Znaczników i to oni ostatecznie uplasowali się tuż za podium.

Bardzo nieoczekiwany przebieg miał trzeci mecz. Zdecydowanym faworytem meczu Old Boys - Buntownicy byli oldboje Błękitnych. Tymczasem Buntownicy postawili twarde warunki i bardzo długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej połowie zabrakło im sił, w efekcie przegrali 1:5.

Najbardziej jednostronne okazało się ostatnie spotkanie. Pewna trzeciego miejsca Brygada Kryzys bez problemów poradziła sobie z FC po Nalewce (13:1). Mimo wysokiej porażki zawodnicy „po Nalewce” wykazali się walką i ambicją do ostatniego gwizdka.

Na koniec wybrano najlepszych zawodników imprezy. W kwestii wyboru najlepszego bramkarza ligi nie było wątpliwości, bo najlepsza ekipa komplet zwycięstw zawdzięczała m.in. Pawłowi Brzozowskiemu. Bramkarz Błękitnych nie tylko wielokrotnie popisywał się świetnymi interwencjami, ale zdobył również trzy bramki z dystansu.

Bardzo interesująca była walka o tytuł króla strzelców - przed ostatnią kolejką liderem był Bartosz Nosowicz z PPUH Kefas, a sześć bramek mniej miał Dawid Mikulak z Brygady Kryzys. Mecz lidera się jednak nie odbył, więc Bartek nie mógł poprawić swojego dorobku. Sytuację w mistrzowski sposób wykorzystał Mikulak, który w ostatnim meczu zdobył aż dziesięć bramek!

Natomiast kibice za najlepszego zawodnika całej ligi uznali Ariela Łachmańskiego z zespołu Old Boys. Cała wyróżniona trójka otrzymała pamiątkowe statuetki oraz vouchery do wykorzystania w sklepie piłkarskim.

Za pomoc i dobre słowo organizatorzy dziękują burmistrzowi Cezaremu Łachmańskiemu i dyrektorce Szkoły Podstawowa Elżbiecie Dyrdzie. Poza tym nad zdrowiem zawodników czuwał Michał Bany, a każdą boiskową kontrowersje rozstrzygał sędzia Sławomir Wiśniewski.

* Wyniki ostatniej kolejki PLF: FC Byczki - PPUH Kefas 0:5 (walkower), WKS Znaczniki- Promil Grom 8:6, Old Boys - Buntownicy 5:1, Brygada Kryzys - FC po Nalewce 13:1.

* Najlepsi strzelcy: 30 - Dawid Mikulak (Brygada Kryzys); 26 - Bartosz Nosowicz (PPUH Kefas); 20 - Szymon Chrzanowski (Kefas); 13 - Patryk Malanowski (Znaczniki); 12 - Robert Malanowski (Znaczniki); 12 - Piotr Szafrin (Promil Grom); 11 - Tomasz Marszałek (Brygada Kryzys); 10 - Sławomir Foruś (Old Boys)

* Sponsorzy: FH Miki - instalacje, ogrzewanie, łazienki Daniel Sypiański, GNB Szczytno Ariel Łachmański, Bank Spółdzielczy w Szczytnie



TABELA KOŃCOWA

1. Kefas 21 97:8

2. Old Boys 15 34:20

3. Brygada 15 69:30

4. Znaczniki 12 50:56

5. Promil 9 43:48

6. Po Nalewce 6 26:54

7. FC Byczki 5 30:39

8. Buntownicy 0 8:102