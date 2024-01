Piękna zima zachęca do biegania

Zimowa aura raczej nikogo nie zniechęciła, tylko odwrotnie - zachęciła do udziału w sobotnim biegu. Takie głosy słychać bowiem były i na starcie, i na mecie.

Obecna edycja City Trail rozpoczęła się w Olsztynie 7 października i potrwa do 16 marca. Jak dotąd najwięcej biegaczy przyciągnął inauguracyjny bieg - linię mety w październiku minęły 284 osoby, a juniorów było 166. W sobotę na mecie zameldowały się 233 osoby, natomiast w zawodach dziecięco-młodzieżowych pobiegło 114 młodych sportowców.



W sobotę w biegu głównym na dystansie 5 km najszybszym okazał się Damian Błaut z czasem 17.36. Drugie miejsce zajął Daniel Mikielski (18.05), a trzeci był Kamil Radomski (18.18). W klasyfikacji generalnej mężczyzn nadal wiele może się wydarzyć, bo każdy z trzech dotychczas rozegranych biegów wygrał inny zawodnik. W październiku był to Adam Ochnik, w listopadzie - Wiktor Kujawa, a teraz Damian Błaut.

Wśród kobiet najszybszą była natomiast Sviatlana Sanko, która wygrała już po raz trzeci, a zatem triumf w generalce ma już w kieszeni (liczą się w niej tylko trzy najlepsze wyniki). Sobotni wynik Sviatlany to 18.58, druga była Izabela Parszczyńska (19.04), a trzecia Monika Jacyszyn (19.16).

- Trasa w Olsztynie nie jest łatwa i dlatego jest ciekawa - przyznała zwyciężczyni. - Jestem bardzo zadowolona, że w tym sezonie wzięłam udział w trzech biegach CITY TRAIL i za każdym razem udało mi się wygrać. Tym razem trasa była dla mnie najtrudniejsza, bo było bardzo ślisko, ale z drugiej strony temperatura była komfortowa. Ogólnie lubię biegać zimą, tylko jeśli plan jest taki, żeby biegać szybko, a na zewnątrz jest ślisko, wtedy ćwiczę na bieżni. Przyznaję, że wolę biegać zimą przy -10 stopniach niż latem przy +30. Moje plany na rok 2024 jeszcze się klarują – wszystko zależy od tego, jak będą przebiegać zimowe przygotowania. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez chorób i kontuzji.

Teraz przed uczestnikami CITY TRAIL pięciotygodniowa przerwa, bo czwarty bieg jest zaplanowany na 17 lutego. Przypominamy, że aby ukończyć cykl Grand Prix, a zatem otrzymać pamiątkowy medal i walczyć o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej lub wiekowej, należy pobiec minimum trzy razy. Szczegółowe informacje o zawodach oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl.