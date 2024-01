Z siatkarzy zeszło ciśnienie

Czternasta kolejka PlusLigi przyniosła kilka niespodzianek, z których największą było zwycięstwo Indykpolu AZS nad Projektem, ówczesnym liderem.

- Było to bardzo dobry początek nowego roku dla naszego zespołu - ocenił Kamil Szymendera, przyjmujący zespołu z Kortowa. - Cieszę się, że udało nam się zwyciężyć i to z takim przeciwnikiem. Ten mecz dużo nam pomógł – zeszło z nas ciśnienie i mam nadzieję, że nasze nastawienie do kolejnych spotkań będzie zupełnie inne. Chciałbym, abyśmy utrzymywali to przez cały 2024 rok.

Patrząc w pomeczowe statystyki, olsztynianie sprawowali się lepiej prawie w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.

Gospodarze dokładniej przyjmowali (40 procent pozytywnego przyjęcia zagrywki przy 33 gości), zdobyli więcej punktów blokiem (12:4) oraz w polu serwisowym (4:2). Goście natomiast byli minimalnie skuteczniejsi jedynie w ataku (47 procent przy 45-procentowej skuteczności olsztynian).

- W naszym zespole zmieniło się podejście do meczu i rywala. Mieliśmy długą rozmowę z trenerem Weberem, który ukierunkował nas na konsekwentną grę od samego początku do końca. Wyszliśmy też na boisko z większym luzem, wiedząc, że przeciwnik jest bardzo dobry. Wiedzieliśmy, że to dla nas wyzwanie, a nie powód do strachu – przyznaje Szymendera, który zdobył siedem punktów.

W 14. kolejce ciekawie też było w Radomiu, bo Czarni - ogrywając 3:1 Barkom - po raz pierwszy od ponad dwóch lat triumfowali we własnej hali!

Po raz kolejny błysnął natomiast częstochowski beniaminek, który tym razem w czterech setach poradził sobie z Treflem. Gdańszczanie sezon zaczęli w imponującym stylu, ale ostatnio mocno spuścili z tonu, co, niestety, nie przeszkodziło im w „puszczeniu z torbami” Indykpolu AZS.

Przetrzebiona kontuzjami ZAKSA urwała tylko jednego seta Warcie, ale środowy wieczór najciekawiej było w Rzeszowie, gdzie LUK prowadził 2:0 w setach i miał sześć piłek meczowych! Zespół z Lublina nie wykorzystał żadnej z nich, więc ostatecznie spełniło się stare siatkarskie powiedzenie, że jeśli nie wygrywasz 3:0, wtedy przegrywasz 2:3.

Ale 14. kolejka to już historia, więc teraz siatkarze Indykpolu AZS myślą już o wyjeździe do Suwałk. Początek niedzielnego spotkania o godz. 17:30 – transmisja w Polsacie Sport, Radiu UWM FM i Radiu Olsztyn.

Gospodarze prowadzeni przez Dominika Kwapisiewicza pierwszej rundy nie mogą zaliczyć do udanych, bo w 14 rozegranych spotkaniach zwyciężyli tylko cztery razy (Częstochowa, Katowice, Czarni, Skra).

Kto stanowi trzon drużyny z Suwałk? Parę najlepiej punktujących zawodników tworzą: atakujący Bartosz Filipiak (194) i przyjmujący Ziga Stern (100). W linii przyjęcia trzeba także uważać na Pawła Halabę oraz libero Mateusza Czunkiewicza. Na środku siatki znajdziemy Konrada Stajera i Joaquina Gallego, a o dystrybucję piłek dba Matias Sanchez.

W bilansie suwalsko-olsztyńskich pojedynków jest remis 4:4. Ostatni raz oba zespoły spotkały się w Suwałkach – 10 marca 2023 roku, kiedy to lepsi okazali się siatkarze Indykpolu AZS, którzy zwyciężyli bez straty seta.

- Po tym, co wydarzyło się podczas ostatniego meczu, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyjść z takim samym nastawieniem. Decydująca będzie zagrywka oraz system blok-obrona – to są elementy, które prowadzą do zwycięstwa – kończy Kamil Szymendera.

* 14. kolejka, środa: Norwid Częstochowa - Trefl Gdańsk 3:1 (26:24, 25:16, 26:28, 25:17), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Warta Zawiercie 1:3 (20:25, 17:25, 25:21, 20:25), Asseco Resovia Rzeszów - LUK Lublin 3:2 (24:26, 22:25, 26:24, 30:28, 15:9), Stal Nysa - Ślepsk Suwałki 3:0 (25:23, 25:19, 25:18), GKS Katowice - Cuprum Lubin 3:0 (25:22, 25:23, 25:22).

* 15. kolejka, piątek: Barkom Lwów - Skra Bełchatów (17.30), Projekt Warszawa - Norwid Częstochowa (20.30); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel (12.30), Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów (14.45); niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Stal Nysa (14.45), LUK Lublin - GKS Katowice (20.30); poniedziałek: Cuprum Lubin - Czarni Radom (17.30).



PO 13 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 36 38:10

2. Projekt 35 37:12

3. Warta 33 36:14

4. Resovia 32 38:17

5. Trefl 25 28:20

6. LUK 23 31:28

7. Indykpol AZS 22 27:25

8. Stal 25 30:25

-----------------------------------

9. ZAKSA 21 27:25

10. Częstochowa 17 23:32

11. Skra 16 24:31

12. Barkom 13 20:34

13. Katowice 12 17:33

14. Ślepsk 12 13:32

15. Cuprum 8 13:36

16. Czarni 6 11:39