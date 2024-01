Dakar - rajd wszystkich rajdów

Samochodowe rajdy przez z Europy do Afryki i przez Afrykę rozgrywano na długo przed pierwszym Rajdem Paryż-Dakar, lecz właśnie to wydarzenie zasłużyło na miano „rajdu wszystkich rajdów”. Wyjątkową popularność maratony przez Afrykę zdobyły na przełomie lat 60. i 70. W 1969 r. odbył się pierwszy rajd Rallye du Bandama Marathon de Côte d'Ivoire, później zwany Rajdem Wybrzeża Kości Słoniowej. Bracia Patrick, André i Louis Choiset zorganizowali Rajd Paryż-Kabul. Uczestniczyło w nim 1300 zawodników i 487 Citroënów, głównie modeli 2CV, Méhari i Dyane. Dystans 16,5 tys. km pokonano w 29 dni. W sierpniu 1971 r. odbył się zorganizowany przez firmę Citroën Rajd Paryż-Persepolis-Paryż (15 tys. km). Wystartowało w nim 500 aut typu 2CV. W grudniu 1971 r. bracia Claude i Bernard Marreau w ciągu ośmiu dni, 22 godzin i 18 minut pokonali swoim Renault 12 liczącą ponad 15 tys. km trasę z Algieru do Kapsztadu, zwyciężając Raid Transafricain Le Cap-Alger. W latach 70. popularność zdobył rajd Rallye Cote-Cote z Nicei do Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej).

W 1977 r. jednym z uczestników rajdu był Thierry Sabine (1949-86). Pochodzący z zamożnej rodziny syn antykwariuszki i stomatologa był zapalonym motocyklistą i pomysłodawcą imprezy motocyklowej l’Enduro du Touquet.



