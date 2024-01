Zaskakująca metamorfoza

* Indykpol AZS Olsztyn - Projekt Warszawa 3:0 (27:25, 25:19, 25:19)

INDYKPOL AZS: Tuaniga - 2 pkt, Karlitzek - 2, Jakubiszak - 9, Souza - 20, Sapiński - 7, Szymendera - 7, Hawryluk (libero) oraz Armoa - 9, Majchrzak, Szerszeń

MVP: Souza (Indykpol AZS)

W wyjściowym składzie gości na rozegraniu pojawił się Stępień, który zastąpił kontuzjowanego Firleja. Na pewno była to szansa dla Indykpolu AZS, no i na początku kibice obejrzeli kilka długich akcji. Oba zespoły popisywały się efektownymi wyblokami i skutecznymi interwencjami w obronie, w efekcie rzadko która akcja kończyła się na trzech odbiciach. Goście prowadzili 7:6, lecz wtedy gospodarze zdobyli cztery punkty z rzędu, m.in. po bloku Sapińskiego na Bołądziu.

Ale że nie takie już przewagi olsztynianie w ostatnich meczach trwonili, więc po chwili Projekt wygrywał 16:15. Dwa ostatnie punkty zdobył na Karlitzku, więc zastąpił go Armoa, który tuż po wejściu na boisko zablokował Tilliego. Końcówka seta też należała do argentyńskiego przyjmującego, który 26. punkt zdobył z ataku z lewego skrzydła, po czym popisał się asową zagrywką!

Drugą partię znowu lepiej zaczęli podopieczni Javiera Webera (4:2 i 5:2 po zagrywce Souzy). W pewnym momencie Indykpol AZS prowadził już 15:8, ale wtedy cztery punkty z rzędu zdobyli warszawianie. W końcówce ze środka siatki kilka „gwoździ wbił” Jakubiszak, w efekcie gospodarze zdołali utrzymać bezpieczną przewagę. Nie mylili się także Armoa i Souza, który na koniec zaliczył jeszcze asa! Warszawianie przegrali do 19, ale co się dziwić, skoro praktycznie grali bez środkowych, a w ataku groźny był jedynie Bołądź.

W trzeciej partii rozpędzeni olsztynianie nie zwalniali, no i po bloku Jakubiszaka na Bołądziu wygrywali 10:6. W tym momencie kibice zaczęli wierzyć, że stanie się coś, co wydawało się absolutnie niemożliwe. Tym bardziej że gdy Armoa zablokował Bołądzia, przewaga Indykpolu AZS wzrosła do pięciu oczek (19:14), po czym 20. punkt dołożył Sapiński! Gra Projektu - jak zauważył Wojciech Drzyzga, komentator Polsatu Sport - posypała się niczym domek z kart.

Co ciekawe, i niespotykane zarazem, ostatni punkt trzeciego seta olsztynianie (a konkretnie Szymendera) znowu zdobyli bezpośrednio z zagrywki!

Porażka lidera bez wątpienia jest największą niespodzianką 14. kolejki.

