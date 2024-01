Pierwszy Polak w Harlemie

- Jak to się stało, że pięć lat temu 21-letni chłopak z niewielkiej miejscowości w Polsce trafił do słynnej, powstałej niemal sto lat temu drużyny „Czarodziejów” koszykówki?

- Wszystkie triki, którymi się popisuję, to zasługa Harlemu i internetu... 10 lat temu zobaczyłem występy tego zespołu właśnie dzięki internetowemu przekazowi. Zafascynowałem się umiejętnościami zawodników. Pokazywali, że można się bawić piłką, a nie tylko zdobywać punkty. To, co robili, zainspirowało mnie i zacząłem sam ćwiczyć. Jestem samoukiem, w mojej okolicy nie ma żadnych koszykarskich klubów.

- Historia brzmi niesamowicie, ale od samodzielnego treningu do występów w Globetrotters jeszcze bardzo daleko...

- Tak, wszystko trochę trwało. Zacząłem jeździć na zawody w basketball freestyle. Wygrywałem, trzy razy zdobyłem mistrzostwo Polski, a w 2016 roku mistrzostwo świata w Chinach, gdzie pokonałem 107 zawodników. I to wtedy zrobiło się o mnie głośniej w świecie koszykarskim.



