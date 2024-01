Brzęczek wierzy w awans kadry

Jeśli chodzi o naszego pierwszego przeciwnika, to myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża, że tego meczu nie wygramy. Ale bardzo ważne jest, żeby nie lekceważyć żadnego rywala. Ostatnie eliminacje pokazały, że z każdym przeciwnikiem można stracić punkty - przypomniał Brzęczek.

Polacy w eliminacjach Euro 2024 zdobyli tylko 11 punktów w ośmiu meczach i zajęli trzecie miejsce w grupie E. Bezpośredni awans do turnieju finałowego wywalczyli Albańczycy i Czesi. Biało-czerwoni wezmą udział w barażach. Jeśli zespół trenera Michała Probierza awansuje do ME, to w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.