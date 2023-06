Piłeś — nie jedź i nie pływaj!

Tak będzie w przypadku 38-letniego kierującego pojazdem marki Volkswagen, którego policjanci piskiej drogówki zatrzymali do kontroli we wtorek (6 czerwca br.) po godz. 16.00 w miejscowości Drygały, w gminie Biała Piska. Kierowca miał ponad 2 promile, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.

Piscy policjanci przypominają o konsekwencjach kierowania pojazdem pod działaniem alkoholu lub narkotyków.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów wstanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem.

Zaprowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:

— kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 2500 zł,

— zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

— 10 punktów karnych.

Za przestępstwo prowadzania pojazdów wstanie nietrzeźwości (powyżej0,5 promila) lub pod działaniem środków odurzających grozi:

— grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (Jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat),

— zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,

— świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł,

— jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 2 lata, a kara nie będzie mogła być zawieszona. Ponadto w takim przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Konsekwencje grożą także rowerzystom jadącym pod działaniem alkoholu. Za kierowanie rowerem w stanie powyżej 0,5 promila grozi mandat karny w wysokości 2500 zł. Jeśli badanie stanu trzeźwości rowerzysty wykaże od 0,2 do 0,5 promila mandat wynosi 1000 zł.

Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy, bo szlak wodny to jak droga

Jeśli pływasz łodzią motorową i masz od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa.

Pływając na urządzeniach, które nie mają silnika, czyli żaglówką bez silnika, kajakiem, rowerem wodnym będąc pod wpływem alkoholu grozi kara grzywny nie mniejsza niż 2,5 tys. zł.

Wypoczywaj z głową!!! Pod żadnym pozorem nie wsiadaj za kierownicę lub ster pod działaniem alkoholu.