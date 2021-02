Nieprędko wrócimy do normalności

W naszym szpitalu odnotowano wzrost liczby pacjentów zakażonych koronawirusem. Jeszcze kilkanaście dni wcześniej było to 90 osób, teraz jest już około 120. Na oddziale intensywnej opieki medycznej jest stale 10-11 pacjentów w cięższym stanie.

Te liczby są stabilne, ale dość wysokie. Stało się tak zarówno z powodu wzrostu liczby zachorowań w regionie, jak i zamykania oddziałów covidowych w Iławie, Biskupcu, Nowym Mieście Lubawskim czy Olsztynie. Zaczęto kierować zakażonych pacjentów do Ostródy. Teraz te oddziały, np. w Iławie i Giżycku znów wracają.

- Nie ukrywam, martwią mnie mutacje, teraz południowoafrykańska pojawiła się w Suwałkach - mówi Jacek Dudzin prezes szpitala w Ostródzie. - Ten wirus będzie mutować i zapewne będzie konieczność szczepienia się co roku. A to zarówno ogromne koszty, jak i duże wyzwanie logistyczne. Ta walka się przedłuża i długo jeszcze w szpitalu nie wrócimy do normalności.