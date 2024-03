Spacerowicz znalazł ludzkie szczątki. Policja wszczęła śledztwo

Do tego makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę, 10 marca w Kajkowie, w okolicy osiedla Widok.

— Podczas spaceru przypadkowa osoba zauważyła szczątki ludzkie i zgłosiła to policji. Patrol pojechał, by zabezpieczyć miejsce ich ujawnienia. Następnie policjanci przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia. Szczątki na polecenie prokuratora zostały zabezpieczone. Zostało wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci i umożliwić identyfikację, ustalić personalia osoby — powiedział podkom. Michał Przybyłek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Znalezione szczątki są w takim stanie, że trudno było określić nawet, czy należą do mężczyzny czy kobiety. Są w znacznym stanie rozkładu. Pozostał w zasadzie sam szkielet. Przedmiotem badań w prosektorium będzie dokonanie identyfikacji, ustalenie do kogo one należały. Być może będą potrzebne badania DNA. To może potrwać kilka tygodni.

Przed policją jest też inne zadanie.

— W toku toczącego się śledztwa będziemy ustalać czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, na przykład przez wychłodzenie, czy też z udziałem osób trzecich — dodaje Michał Przybyłek.

Policja będzie wyjaśniać, czy doszło do przestępstwa.