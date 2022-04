Nowy dłuższy peron przy Wysokiej Bramie w Olsztynie. Teraz tramwaj Panorama może się tu zatrzymać

Zbyt krótki peron dla tramwajów Panorama na przystanku końcowym Wysoka Brama w Olsztynie nie jest już za krótki. To jednak prowizoryczne rozwiązanie. Dlaczego?

Dobra wiadomość dla pasażerów tramwajów! Zbyt krótki peron na ulicy 11 listopada został wydłużony. Tramwaje Panoramy z tureckiej firmy Durmazlar są o 3,2 metra dłuższe od solarisów i nie mieściły się w całości na przystanku przy Wysokiej Bramie. Poza peronem pozostawały pojedyncze drzwi przy jednej z kabin motorniczego.

Tego problemu nie było, gdy przy Wysokiej Bramie stawały tylko solarisy. Teraz kilka z wagonów pojechało na przegląd serwisowy. Tabor znacznie się uszczuplił, dlatego na tej linii pojawiły się Panoramy. Przystosowano też przystanek.

— Peron został dostosowany do obsługi składów Panorama, m.in. poprzez demontaż kilku barierek. To rozwiązanie tymczasowe, które będzie funkcjonowało do czasu rozpoczęcia rozbudowy infrastruktury tramwajowej przy Wysokiej Bramie — wyjaśnia Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie.

W tym roku powinna rozpocząć się budowa nowej, dwutorowej krańcówki na placu Jedności Słowiańskiej. Jak podaje portal olsztynskietramwaje.pl uzgodniono już szczegóły techniczne, które godzą tę inwestycję z projektem archeologicznym rondeli przed Wysoką Bramą i tzw. uczytelnienia dawnego przebiegu murów miejskich.

Teraz konieczny jest wybór wykonawcy prac na przedbramiu i poszukiwanie innego sposobu finansowania obu inwestycji, by koszt niezbędnego tu muru oporowego nie obciążył nadmiernie projektu tramwajowego.

Pierwsza Panorama z Turcji przyjechała do Olsztyna 13 lutego 2020 roku. Na pierwszy kurs wyjechała 14 czerwca 2021 roku. Łącznie Olsztyn zakupił 12 tureckich tramwajów. Ostatni przyjechał 10 lutego 2022 roku, ale dopiero w kwietniu, po testach technicznych, formalnie został przejęty na własność. Teraz do końca roku Olsztyn ma czas na decyzję, czy podwoić kontrakt.

Na początku kwietnia doszło do spotkania z dyrektorem Durmazlara. Gdyby doszło do transakcji, cena za jeden tramwaj pozostałaby ta sama, ale miałaby uwzględniać wartość inflacji. Durmazlar w zamówieniu podstawowym wycenił tramwaje na 8,99 mln zł brutto za jeden pojazd. Ale w zależności od opcji, kwota ta może okazać się mniejsza. Wyniesie 8,19 mln zł brutto.

— Mamy możliwość odliczenia VAT-u, więc cena jest dla nas bardzo atrakcyjna i wynosi ok. 6,5 mln zł — mówił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbywał się w Mikołajkach.

W tej chwili w Olsztynie powstaje linia łącząca Pieczewo z centrum i z dworcem. Potrzebny więc będzie dodatkowy tabor. Dzisiaj Olsztyn ma 27 pojazdów.

ar