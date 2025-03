Wszystko stracone? AZS przegrał w meczu za sześć punktów

Siatkówka\\\ Indykpol AZS Olsztyn przegrał 1:3 z Norwidem Częstochowa w meczu 27. kolejki PlusLigi. Porażka drużyny prowadzonej przez Daniela Plińskiego oznacza, że awans do TOP 8 stanął pod wielkim znakiem zapytania.

Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 1:3 (27:29, 17:25, 25:14, 24:26)

Indykpol AZS Olsztyn: Manuel Armoa, Jan Hadrava, Szymon Jakubiszak, Dawid Siwczyk, Nicolas Szerszeń, Eemi Tervaportti - Kuba Hawryluk (libero) - Mateusz Janikowski, Daniel Gąsior.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa: Sebastian Adamczyk, Milad Ebadipour, Patrik Indra, Quinn Lester Isaacson, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela - Bartosz Makoś (libero) - Mateusz Borkowski, Damian Kogut, Tomasz Kowalski, Bartosz Schmidt.

Indykpol AZS na parkiet wybiegł w składzie: Tervaportti, Jakubiszak, Siwczyk, Armoa, Szerszeń, Hadrava oraz Hawryluk (libero). Premierowa partia była niezwykle wyrównana – na skuteczne ataki Armoy goście odpowiadali celnymi uderzeniami Lipińskiego. Emocjonująca końcówką na swoją korzyść rozstrzygnęli jednak goście, którzy wygrali 29:27.

Druga odsłona rozpoczęła się od prowadzenia olsztynian 5:2, ale, jak się finalnie okazało, były to miłe złego początki, bo Norwid stopniowo przejmował inicjatywę, by finalnie rozgromić gospodarzy 25:17.

Trzeci set wlał w serca kibiców nieco optymizmu. Podrażnieni olsztynianie niepodzielni dzielili i rządzili na parkiecie Hali Urania, a gracze spod Jasnej Góry zdawali się być nieco zszokowani takim obrotem spraw. AZS wygrał 25:14 i wydawało się, że nie wszystko jest jeszcze stracone. Czwarta i jak się ostatecznie okazało ostatnia partia meczu, to twarda walka punkt za punkt, o której losach zadecydowały pojedyncze punkty w samej końcówce. Norwid wygrał 26:24 i dopisał do ligowej tabeli trzy jakże cenne punkty.

Statuetkę MVP otrzymał Patrik Indra.

- W pierwszych dwóch setach mieliśmy trudności ze znalezieniem sposobu na grę przeciwników. Grali skutecznie w ataku i przyjęciu, podczas gdy my popełnialiśmy zbyt wiele błędów, zwłaszcza w zagrywce. W trzecim secie od początku zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Było widać, że drużyna z Częstochowy nieco odpuściła, co pozwoliło nam utrzymać przewagę i pewnie wygrać tę partię. W czwartym secie pojawiło się trochę nerwowości. Wydaje mi się, że rywale lepiej to wytrzymali, a nam zabrakło precyzji w prostych sytuacjach, w których powinniśmy byli zachować większą dokładność – powiedział po meczu Szymon Jakubiszak.

Do zakończenia fazy zasadniczej olsztynianom zostały trzy spotkania. AZS Olsztyn wszystkie mecze rozegra na wyjeździe, a o punkty nie będzie łatwo.

TABELA PLUSLIGI PO 27 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 69 74:27

2. Warta 64 70:30

3. Projekt 63 72:32

4. LUK 57 67:39

5. ZAKSA 55 62:42

6. Resovia 51 64:47

7. Skra 45 56:51

8. Norwid 40 54:55

--------------------------------

9. Ślepsk 36 52:60

10. Trefl 34 50:61

11. Indykpol AZS 34 46:56

12. Stilon 28 42:63

13. Stal 25 39:68

--------------------------------

14. Barkom 20 39:68

15. Katowice 15 33:72

16. Będzin 12 24:73