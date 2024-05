Nadzieja umarła. To już jest koniec?

Stomil Olsztyn – Olimpia Grudziądz 0:1 (0:0)

0:1 – Michał Karlikowski (90 s)

Stomil Olsztyn: Dutkiewicz – Szybkiewicz (90 Tuleja), Kośmicki, Waleńcik, Kubáň, Karlikowski – Florek (69 Gwardiak), Laskowski (77 Brikner), Szramowski, Pietraszkiewicz (69 Kurbiel) – Retlewski

Piłkarze Stomilu Olsztyn na dwie kolejki przed końcem sezonu praktycznie spadli do III ligi. Olsztynianie w bardzo ważnym meczu przegrali 0:1 z Olimpią Grudziądz. Podopieczni Grzegorza Lecha nie potrafili strzelić rywalom gola, grając nawet w przewadze jednego zawodnika!

Trener Grzegorz Lech nie mógł w tym spotkaniu skorzystać z wykartkowanych Karola Żwira, Filipa Wójcika, Huberta Krawczuna i Huberta Sadowskiego. Kontuzji w ostatnim meczu z Kotwicą Kołobrzeg nabawił się Michal Bezpalec i jego w niedzielne popołudnie na boisku nie zobaczyliśmy. W ostatnim momencie z zespołu rezerw odwołani zostali Marcel Abramczyk i Jakub Kopacz.

Od pierwszych minut z boiska nie było widać, że Stomil walczy w tym meczu o życie. Olsztynianie niby próbowali atakować, ale bez większego pomysłu i polotu. Pierwsza groźniejsza akcja zawiązała się pod bramką rywali po kwadransie gry, jednak Biało-Niebiescy nie oddali nawet strzału na bramkę broniona przez Kacpra Górskiego. Strzał zdołał oddać Daniel Pietraszkiewicz po indywidualnej akcji, ale bramkarz obronił.

W 24 minucie Filip Laskowski dostał dwunastą żółtą kartkę w tym sezonie za głupie odkopnięcie piłki i nie zagra już do końca sezonu. Na boisku niewiele się działo, Stomil próbował i bił głową w mur. W 43 minucie strzał z dystansu Dominika Frelka zatrzymał się na słupku bramki Miłosza Garstkiewicza. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Z boiska wiało nudą, jakby grały dwie ekipy o pietruszkę, a nie o utrzymanie. Pierwsze zagrożenie bramki Olimpii pojawiło się dopiero w 66 minucie, kiedy to Igor Kośmicki uderzył głowa po rzucie wolnym, ale na posterunku był Górski. W 68 minucie na drugoligowych boiskach zadebiutował Kacper Gwardiak, zmieniając Bartosza Florka.

Obserwując wydarzenia na boisku, cały stadion wstał i wzorem sektora pierwszego wyraził swoją dezaprobatę względem poczynań zarządu i wyników w tym sezonie. Z boiska nadal wiało nudą, obie ekipy były nieporadne i chaotyczne.

W 84 minucie Retlewski wychodził na czysta pozycję został faulowany przez Bartosza Zbiciaka, za co ten obejrzał czerwona kartkę i musiał opuścić boisko. Olsztynianie do końca meczu grali w przewadze jednego zawodnika, ale nie potrafili tego wykorzystać. Ostateczny cios zadali goście, którzy wyprowadzili skuteczną kontrę. Bramkę samobójczą strzelił wahadłowy Stomilu Michał Karlikowski.

Stomil ma już tylko matematyczne szanse na pozostanie w II lidze. Tylko cud może uratować ekipę Grzegorza Lecha na szczeblu centralnym lub… zielony stolik.

– Przegraliśmy bardzo ważny pojedynek, który praktycznie nas eliminuje – powiedział po meczu Grzegorz Lech, trener Stomilu. – Jakieś matematyczne szanse jeszcze są i będziemy się chcieli do końca dobrze zaprezentować. Realnie patrząc, jest to praktycznie bardzo trudne zadanie przed nami. Jeśli chodzi o sam mecz, to po stracie przez przeciwnika jednego z zawodników wszystko postawiliśmy na jedną kartę, chcieliśmy dograć piłkę w jakikolwiek sposób, prosty, dokopać piłkę w pole karne, natomiast nie byliśmy w stanie przetransportować tej piłki z połowy na pole karne przeciwnika. Jedno wyjście z kontra skończyło się bramką i przeciwnik wywozi od nas trzy punkty. Wypada mi tylko wszystkich przeprosić: kibiców i ludzi związanych ze Stomilem, że tak to się dzisiaj skończyło.

EM

II LIGA

1. Pogoń 55 49:38

2. Kotwica 53 58:42

----------------------------------

3. Kalisz 49 43:31

4. Hutnik 49 46:39

5. Stal 48 40:37

6. Chojniczanka 48 43:31

---------------------------------

7. Polonia 47 51:47

8. Radunia 47 45:41

9. ŁKS II 45 46:45

10. Zagłębie II 43 46:45

11. Wisła 40 48:47

12. Olimpia E. 40 33:40

13. Lech II 39 34:46

14. Skra 39 37:37

----------------------------------

15. Olimpia G. 37 33:40

16. Jastrzębie 36 36:45

17. Stomil 33 26:37

18. Sandecja 29 31:47